Industristøvsuger IVM 60/30 M Z22

IVM 60/30 M Z22 er en mobil industristøvsuger i mellomklassen, sertifisert i henhold til 2014/34/EU som egner seg for ATEX sone 22 med sidekanalvifte for generell bruk i industrien.

Maskinen er spesielt utviklet for fjerning av fint, helsefarlig og eksplosivt støv. Industristøvsugeren vår, IVM 60/30 M Z22, i mellomklassen, imponerer med pålitelig sidekanalvifte og 3faset drift for kontinuerlig bruk i industrien. Om nødvendig, kan maskinen kjøres døgnet rundt. Den robuste maskinen med kraftig stålkabinett og maskindeler av syrebestandig og rustfritt stål, har et stort stjernefilter i støvklasse M som også overholder kravene for arbeid i ATEX sone 22. Støvsugeren er i tillegg sertifisert i henhold til 2014/34/EU. Store hjul garanterer maksimal mobilitet, og manuell filterrensing med kraftoverføring forlenger levetiden til filteret. Maskinen trenger dermed lite vedlikehold.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 60/30 M Z22: Sertifisert for ATEX Sone 22.
Sertifisert for ATEX Sone 22.
Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Industristøvsuger IVM 60/30 M Z22: Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Industristøvsuger IVM 60/30 M Z22: Slitesterk sidekanalvifte
Slitesterk sidekanalvifte
Med 3 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVM-filterrengjøring
  • Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
  • Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
  • Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
  • For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
  • Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 68 / 244,8
Støvsuger (mBar/hPa) 286 / 28,6
Beholderkapasitet (l) 60
Nominell inngangseffekt (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 79
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 2
Vekt uten tilbehør (kg) 102
Vekt inkludert emballasje (kg) 102,8
Mål (L x B x H) (mm) 1040 x 680 x 1840

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer

Tilbehør