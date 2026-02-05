Maskinen er spesielt utviklet for fjerning av fint, helsefarlig og eksplosivt støv. Industristøvsugeren vår, IVM 60/30 M Z22, i mellomklassen, imponerer med pålitelig sidekanalvifte og 3faset drift for kontinuerlig bruk i industrien. Om nødvendig, kan maskinen kjøres døgnet rundt. Den robuste maskinen med kraftig stålkabinett og maskindeler av syrebestandig og rustfritt stål, har et stort stjernefilter i støvklasse M som også overholder kravene for arbeid i ATEX sone 22. Støvsugeren er i tillegg sertifisert i henhold til 2014/34/EU. Store hjul garanterer maksimal mobilitet, og manuell filterrensing med kraftoverføring forlenger levetiden til filteret. Maskinen trenger dermed lite vedlikehold.