Industristøvsuger IVM 60/30 M Z22
IVM 60/30 M Z22 er en mobil industristøvsuger i mellomklassen, sertifisert i henhold til 2014/34/EU som egner seg for ATEX sone 22 med sidekanalvifte for generell bruk i industrien.
Maskinen er spesielt utviklet for fjerning av fint, helsefarlig og eksplosivt støv. Industristøvsugeren vår, IVM 60/30 M Z22, i mellomklassen, imponerer med pålitelig sidekanalvifte og 3faset drift for kontinuerlig bruk i industrien. Om nødvendig, kan maskinen kjøres døgnet rundt. Den robuste maskinen med kraftig stålkabinett og maskindeler av syrebestandig og rustfritt stål, har et stort stjernefilter i støvklasse M som også overholder kravene for arbeid i ATEX sone 22. Støvsugeren er i tillegg sertifisert i henhold til 2014/34/EU. Store hjul garanterer maksimal mobilitet, og manuell filterrensing med kraftoverføring forlenger levetiden til filteret. Maskinen trenger dermed lite vedlikehold.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slitesterk sidekanalvifteMed 3 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVM-filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|68 / 244,8
|Støvsuger (mBar/hPa)
|286 / 28,6
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|79
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|102
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|102,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer