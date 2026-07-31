Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Kraftig industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set for fint, brennbart støv. Inkluderer tilbehør, ideell for vedlikeholdsrengjøring i verksteder og produksjonshaller.
Ekstra lav og kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set industristøvsuger på innstegsnivå med filterteknikk for støvklasse M, som sikrer sikker støvsuging av små mengder fint støv samt brennbart og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Støvsugerens robuste design og lille fotavtrykk sikrer lang levetid i tøff daglig drift i industrielle omgivelser. Med to kraftige bypassmotorer er maskinen ideell for vedlikeholdsrengjøring i verksteder eller produksjonshaller. Et internt forsterket lommefilter med stort filterareal (1,4 m²) og effektiv filterrengjøring, samt et syklonlignende forseparasjonssystem, sikrer pålitelig oppsamling av fint støv. Oppsamlingstanken i rustfritt stål er koblet til støvsugeren ved hjelp av en praktisk og brukervennlig nedfellingsmekanisme. Den intelligente lyddempingen reduserer driftsstøyen uten at det går på bekostning av ytelsen. Takket være hjul av høy kvalitet og små dimensjoner imponerer IVR 35/24-2 Sc Me M ACD-settet med enestående manøvrerbarhet og maksimal allsidighet.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|144 / 520
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|35
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,4
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|55,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|58,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 580 x 1088
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
Videoer
Bruksområder
- For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)