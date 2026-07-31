Ekstra lav og kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set industristøvsuger på innstegsnivå med filterteknikk for støvklasse M, som sikrer sikker støvsuging av små mengder fint støv samt brennbart og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Støvsugerens robuste design og lille fotavtrykk sikrer lang levetid i tøff daglig drift i industrielle omgivelser. Med to kraftige bypassmotorer er maskinen ideell for vedlikeholdsrengjøring i verksteder eller produksjonshaller. Et internt forsterket lommefilter med stort filterareal (1,4 m²) og effektiv filterrengjøring, samt et syklonlignende forseparasjonssystem, sikrer pålitelig oppsamling av fint støv. Oppsamlingstanken i rustfritt stål er koblet til støvsugeren ved hjelp av en praktisk og brukervennlig nedfellingsmekanisme. Den intelligente lyddempingen reduserer driftsstøyen uten at det går på bekostning av ytelsen. Takket være hjul av høy kvalitet og små dimensjoner imponerer IVR 35/24-2 Sc Me M ACD-settet med enestående manøvrerbarhet og maksimal allsidighet.