Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Kraftig industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set for fint, brennbart støv. Inkluderer tilbehør, ideell for vedlikeholdsrengjøring i verksteder og produksjonshaller.

Ekstra lav og kompakt IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set industristøvsuger på innstegsnivå med filterteknikk for støvklasse M, som sikrer sikker støvsuging av små mengder fint støv samt brennbart og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Støvsugerens robuste design og lille fotavtrykk sikrer lang levetid i tøff daglig drift i industrielle omgivelser. Med to kraftige bypassmotorer er maskinen ideell for vedlikeholdsrengjøring i verksteder eller produksjonshaller. Et internt forsterket lommefilter med stort filterareal (1,4 m²) og effektiv filterrengjøring, samt et syklonlignende forseparasjonssystem, sikrer pålitelig oppsamling av fint støv. Oppsamlingstanken i rustfritt stål er koblet til støvsugeren ved hjelp av en praktisk og brukervennlig nedfellingsmekanisme. Den intelligente lyddempingen reduserer driftsstøyen uten at det går på bekostning av ytelsen. Takket være hjul av høy kvalitet og små dimensjoner imponerer IVR 35/24-2 Sc Me M ACD-settet med enestående manøvrerbarhet og maksimal allsidighet.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Spesielt robust, spesielt fleksibel
Spesielt robust, spesielt fleksibel
Med praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
  • Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
  • Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
  • Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
  • For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
  • For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv.
  • Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 144 / 520
Støvsuger (mBar/kPa) 235 / 23
Beholderkapasitet (l) 35
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 68
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,4
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 55,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 58,8
Mål (L x B x H) (mm) 740 x 580 x 1088

Utstyr

  • Hovedfilter: Lamellfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: ja
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Videoer

Bruksområder
  • For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
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