Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Det industrielle støvsugersettet IVR-L 100/24-2 Tc Me i glassblåst rustfritt stål er egnet for støvsuging og separasjon av væsker og faste stoffer samt korrosive medier.
IVR-L 100/24-2 Tc Me-settet er en kompakt industristøvsuger med ekstra robust design. Hjulene og strømkabelen er oljebestandige og understreker den slitesterke maskinens utmerkede egnethet for bruk i tøffe industrielle arbeidsmiljøer. Det er også mulig å montere en gaffeltruck. Støvsugeren har en 100-liters beholder i rustfritt stål med vippbart chassis – perfekt for støvsuging av store mengder væske og/eller hovedsakelig støvfrie faste stoffer som spon. Disse kan skilles perfekt fra væskene ved hjelp av den valgfrie sponkurven. Designen i glassblåst rustfritt stål gjør IVR-L 100/24-2 Tc Me industristøvsugersettet så allsidig. Korrosive medier kan også støvsuges enkelt. Den roterbare slangekoblingen (360°) på sugehodet garanterer maksimal fleksibilitet og flokefri støvsuging. Under støvsugingen kan det aktuelle fyllenivået sees gjennom avløpsslangen til enhver tid. Tømming kan utføres enten via tømmeslangen eller via det vippebare understellet. Tømming kan utføres enten ved hjelp av dreneringsrøret eller det vippebare understellet.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassisSofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming. Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming. Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitetVeldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|66,2
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|66,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|66,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|844 x 637 x 1325
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
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