IVR-L 100/24-2 Tc Me-settet er en kompakt industristøvsuger med ekstra robust design. Hjulene og strømkabelen er oljebestandige og understreker den slitesterke maskinens utmerkede egnethet for bruk i tøffe industrielle arbeidsmiljøer. Det er også mulig å montere en gaffeltruck. Støvsugeren har en 100-liters beholder i rustfritt stål med vippbart chassis – perfekt for støvsuging av store mengder væske og/eller hovedsakelig støvfrie faste stoffer som spon. Disse kan skilles perfekt fra væskene ved hjelp av den valgfrie sponkurven. Designen i glassblåst rustfritt stål gjør IVR-L 100/24-2 Tc Me industristøvsugersettet så allsidig. Korrosive medier kan også støvsuges enkelt. Den roterbare slangekoblingen (360°) på sugehodet garanterer maksimal fleksibilitet og flokefri støvsuging. Under støvsugingen kan det aktuelle fyllenivået sees gjennom avløpsslangen til enhver tid. Tømming kan utføres enten via tømmeslangen eller via det vippebare understellet. Tømming kan utføres enten ved hjelp av dreneringsrøret eller det vippebare understellet.