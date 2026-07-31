Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

Det industrielle støvsugersettet IVR-L 100/24-2 Tc Me i glassblåst rustfritt stål er egnet for støvsuging og separasjon av væsker og faste stoffer samt korrosive medier.

IVR-L 100/24-2 Tc Me-settet er en kompakt industristøvsuger med ekstra robust design. Hjulene og strømkabelen er oljebestandige og understreker den slitesterke maskinens utmerkede egnethet for bruk i tøffe industrielle arbeidsmiljøer. Det er også mulig å montere en gaffeltruck. Støvsugeren har en 100-liters beholder i rustfritt stål med vippbart chassis – perfekt for støvsuging av store mengder væske og/eller hovedsakelig støvfrie faste stoffer som spon. Disse kan skilles perfekt fra væskene ved hjelp av den valgfrie sponkurven. Designen i glassblåst rustfritt stål gjør IVR-L 100/24-2 Tc Me industristøvsugersettet så allsidig. Korrosive medier kan også støvsuges enkelt. Den roterbare slangekoblingen (360°) på sugehodet garanterer maksimal fleksibilitet og flokefri støvsuging. Under støvsugingen kan det aktuelle fyllenivået sees gjennom avløpsslangen til enhver tid. Tømming kan utføres enten via tømmeslangen eller via det vippebare understellet. Tømming kan utføres enten ved hjelp av dreneringsrøret eller det vippebare understellet.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Ergonomisk tilt/vippechassis
Ergonomisk tilt/vippechassis
Sofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming. Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming. Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitet
Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitet
Veldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
  • For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
  • Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
  • Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
  • Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/kPa) 230 / 23
Beholderkapasitet (l) 100
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,45
Lengde på ledning (m) 10
Vekt uten tilbehør (kg) 66,2
Vekt (med tilbehør) (kg) 66,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 66,9
Mål (L x B x H) (mm) 844 x 637 x 1325

Utstyr

  • Hovedfilter: Overflatefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: ja
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

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