Det kompakte IVR-L 100/24-2 Tc-settet er en solid industristøvsuger med tippbart 100-liters beholder og tilbehør (PU-slange, håndtak, standard PVC-dyse og silkurv). Dette gjør støvsugeren ideell for å suge opp store mengder væske og/eller faste stoffer som spon (så støvfritt som mulig). Sponkurven gjør det enkelt å separere faste stoffer fra væsken. Takket være den 360° roterende slangekoblingen på sugehodet kan du støvsuge rundt hele støvsugeren uten at sugeslangen floker seg. Det aktuelle fyllenivået kan sees gjennom avløpsslangen til enhver tid. Enten avløpsslangen eller det vippbare chassis kan brukes til tømming. Den robuste designen, oljebestandige hjul og oljebestandig strømkabel sikrer lang levetid – selv i de tøffeste industrielle applikasjonene. Den er til og med robust nok til å kunne løftes av en gaffeltruck.