Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Set
IVR-L 100/24-2 Tc-settet, inkludert tilbehør, er den perfekte løsningen for støvsuging og separering av kjølesmøremidler og spon i metallbearbeidingsindustrien.
Det kompakte IVR-L 100/24-2 Tc-settet er en solid industristøvsuger med tippbart 100-liters beholder og tilbehør (PU-slange, håndtak, standard PVC-dyse og silkurv). Dette gjør støvsugeren ideell for å suge opp store mengder væske og/eller faste stoffer som spon (så støvfritt som mulig). Sponkurven gjør det enkelt å separere faste stoffer fra væsken. Takket være den 360° roterende slangekoblingen på sugehodet kan du støvsuge rundt hele støvsugeren uten at sugeslangen floker seg. Det aktuelle fyllenivået kan sees gjennom avløpsslangen til enhver tid. Enten avløpsslangen eller det vippbare chassis kan brukes til tømming. Den robuste designen, oljebestandige hjul og oljebestandig strømkabel sikrer lang levetid – selv i de tøffeste industrielle applikasjonene. Den er til og med robust nok til å kunne løftes av en gaffeltruck.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassisSofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming. Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming. Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Visuell indikator for fyllnivåGjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske. Slangen brukes også for enkel tømming.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|57,4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|57,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|58,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|844 x 637 x 1330
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
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