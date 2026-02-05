IVR-L 100/30 er en robust og kraftig industristøvsuger, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av væsker og spon innen metallindustrien. Den solide konstruksjonen sikrer lang levetid selv under krevende industrielle forhold. Med en sidestrømsvifte dimensjonert for tredelt skiftarbeid, er maskinen godt egnet for kontinuerlig drift og stasjonær bruk i produksjonsmiljøer. Fyllingsnivået i beholderen kan enkelt følges via utløpsslangen, slik at en alltid har full kontroll. Oppsamlingsbeholderen kan enkelt kobles fra og tømmes med en brukervennlig mekanisme som betjenes stående, som gir ergonomisk og effektiv arbeidsflyt.