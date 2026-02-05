Industristøvsuger IVR-L 100/30 Sc
Den kraftige IVR-L 100/30 væske- og sponstøvsugeren med slitasjefri sidestrømsvifte. Spesialdesignet for tredelt skiftarbeid i produksjonsanlegg, med ekstra lang levetid.
IVR-L 100/30 er en robust og kraftig industristøvsuger, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av væsker og spon innen metallindustrien. Den solide konstruksjonen sikrer lang levetid selv under krevende industrielle forhold. Med en sidestrømsvifte dimensjonert for tredelt skiftarbeid, er maskinen godt egnet for kontinuerlig drift og stasjonær bruk i produksjonsmiljøer. Fyllingsnivået i beholderen kan enkelt følges via utløpsslangen, slik at en alltid har full kontroll. Oppsamlingsbeholderen kan enkelt kobles fra og tømmes med en brukervennlig mekanisme som betjenes stående, som gir ergonomisk og effektiv arbeidsflyt.
Egenskaper og fordeler
Slitesterk sidekanalvifte
- Sidekanalvifte med svært effektiv sugekraft og holdbarhet. Disse maskinene er derfor ideelle for bruk over flere skift.
Visuell indikator for fyllnivå
- Alltid full kontroll: fyllingsnivået er synlig til enhver tid under støvsuging.
- Tømming kan utføres ved behov via fyllingsnivåslangen.
Robust og pålitelig
- Ideell for bruk i metallforedlingsindustrien.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|87,5 / 315
|Støvsuger (mBar/hPa)
|260 / 26
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Metall
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|132
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|132
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|132,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
