Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22

IVS 100/55 M Z22 er en industristøvsuger i superklassen med kraftig sidekanalvifte med effekt på 5,5 kW, for sikker støvsuging av store mengder potensielt eksplosivt støv i klasse M.

IVS 100/55 M Z22 brukes til trygg støvsuging av store mengder helsefarlig støv. Maskinen er sertifisert for støvklasse M og også tillatt for bruk i EX-sone 22. Dette er en industristøvsuger i superklassen med kraftig sidekanalvifte med effekt på 5,5 kW. Den svært effektive maskinen (IE2) er egnet til både stasjonær og mobil kontinuerlig drift takket være den integrerte funksjonen for myk oppstart. Støvsugeren kan også drives ved bruk av normale industrielle strømuttak på 16 ampere. Den horisontale filterristeren sikrer optimal rengjøring av det store M-godkjente stjernefilteret. Girkassen som sørger for målrettet kraftoverføring, leverer en konsistent god filterrensing uavhengig av mengden kraft påført av brukeren. Nedsettingsmekanismen til den rustfrie beholderen på 100 liter viser også maskinens brukervennlighet. Det smarte konseptet avrundes med flere alternativer for trygg oppbevaring av ekstrautstyr.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22: Sertifisert for ATEX Sone 22.
Sertifisert for ATEX Sone 22.
Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22: Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22: Slitesterk sidekanalvifte
Slitesterk sidekanalvifte
Med 5,5 kW effekt og mykstart for store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVS-filterrengjøring.
  • Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
  • Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
  • Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
  • Også egnet for oljeholdig og klebrig støv takket være spesialbelegg.
  • Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 138 / 500
Støvsuger (mBar/hPa) 240 / 24
Beholderkapasitet (l) 100
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 5,5
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 70 ID 50
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 2,2
Vekt uten tilbehør (kg) 157
Vekt inkludert emballasje (kg) 157,9
Mål (L x B x H) (mm) 1202 x 686 x 1500

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
Tilbehør