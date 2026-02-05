Industristøvsuger IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 er en industristøvsuger i superklassen med kraftig sidekanalvifte med effekt på 5,5 kW, for sikker støvsuging av store mengder potensielt eksplosivt støv i klasse M.
IVS 100/55 M Z22 brukes til trygg støvsuging av store mengder helsefarlig støv. Maskinen er sertifisert for støvklasse M og også tillatt for bruk i EX-sone 22. Dette er en industristøvsuger i superklassen med kraftig sidekanalvifte med effekt på 5,5 kW. Den svært effektive maskinen (IE2) er egnet til både stasjonær og mobil kontinuerlig drift takket være den integrerte funksjonen for myk oppstart. Støvsugeren kan også drives ved bruk av normale industrielle strømuttak på 16 ampere. Den horisontale filterristeren sikrer optimal rengjøring av det store M-godkjente stjernefilteret. Girkassen som sørger for målrettet kraftoverføring, leverer en konsistent god filterrensing uavhengig av mengden kraft påført av brukeren. Nedsettingsmekanismen til den rustfrie beholderen på 100 liter viser også maskinens brukervennlighet. Det smarte konseptet avrundes med flere alternativer for trygg oppbevaring av ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slitesterk sidekanalvifteMed 5,5 kW effekt og mykstart for store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVS-filterrengjøring.
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
- Også egnet for oljeholdig og klebrig støv takket være spesialbelegg.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|138 / 500
|Støvsuger (mBar/hPa)
|240 / 24
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|5,5
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2,2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|157
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|157,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei