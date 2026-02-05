IVS 100/55 M Z22 brukes til trygg støvsuging av store mengder helsefarlig støv. Maskinen er sertifisert for støvklasse M og også tillatt for bruk i EX-sone 22. Dette er en industristøvsuger i superklassen med kraftig sidekanalvifte med effekt på 5,5 kW. Den svært effektive maskinen (IE2) er egnet til både stasjonær og mobil kontinuerlig drift takket være den integrerte funksjonen for myk oppstart. Støvsugeren kan også drives ved bruk av normale industrielle strømuttak på 16 ampere. Den horisontale filterristeren sikrer optimal rengjøring av det store M-godkjente stjernefilteret. Girkassen som sørger for målrettet kraftoverføring, leverer en konsistent god filterrensing uavhengig av mengden kraft påført av brukeren. Nedsettingsmekanismen til den rustfrie beholderen på 100 liter viser også maskinens brukervennlighet. Det smarte konseptet avrundes med flere alternativer for trygg oppbevaring av ekstrautstyr.