IVS 100/75 M Z22 er toppmodellen i superklassen med eksplosjonssikre industristøvsugere. Den imponerer med mange bruksområder, de høyeste sikkerhetsnivåene og utmerket ytelse. Maskinen egner seg både til stasjonær og mobil bruk. Støvsugeren er utstyrt med en sidekanalvifte på 7,5 kW med IE2-effektivitet og myk oppstart for å unngå uønskede effekttopper når maskinen starter opp. Den egner seg til støvsuging av store mengder helsefarlige og fine, potensielt eksplosive støvtyper. Maskinen er godkjent for sone 22 og sertifisert for støvklasse M. Dette er delvis takket være et stort og kompakt M-godkjent stjernefilter med 16 folder. Den horisontale filterristeren med kraftoverføring sikrer til enhver tid optimal sugekraft. Beholderen i rustfritt stål på 100 liter har nedsettingsmekanisme som sørger for lange arbeidsintervaller og enkel avhending. Maskinen har forskjellige alternativer for oppbevaring av utstyr, slik at det er trygt å transportere og ikke forsvinner underveis.