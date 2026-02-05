Industristøvsuger IVS 100/75 M Z22
IVS 100/75 M Z 22 er en industristøvsuger i superklassen. Maskinen har den kraftigste sidekanalvifte vår, med effekt på 7,5 kW. Eksplosjonssikker maskin for sone 22, sertifisert for støvklasse M.
IVS 100/75 M Z22 er toppmodellen i superklassen med eksplosjonssikre industristøvsugere. Den imponerer med mange bruksområder, de høyeste sikkerhetsnivåene og utmerket ytelse. Maskinen egner seg både til stasjonær og mobil bruk. Støvsugeren er utstyrt med en sidekanalvifte på 7,5 kW med IE2-effektivitet og myk oppstart for å unngå uønskede effekttopper når maskinen starter opp. Den egner seg til støvsuging av store mengder helsefarlige og fine, potensielt eksplosive støvtyper. Maskinen er godkjent for sone 22 og sertifisert for støvklasse M. Dette er delvis takket være et stort og kompakt M-godkjent stjernefilter med 16 folder. Den horisontale filterristeren med kraftoverføring sikrer til enhver tid optimal sugekraft. Beholderen i rustfritt stål på 100 liter har nedsettingsmekanisme som sørger for lange arbeidsintervaller og enkel avhending. Maskinen har forskjellige alternativer for oppbevaring av utstyr, slik at det er trygt å transportere og ikke forsvinner underveis.
Egenskaper og fordeler
Egnet for sone 22IVS EX-støvsugere garanterer de høyeste sikkerhetsnivåene takket være den nyeste teknologien. Pålitelig støvsuging av substanser som kan være helsefarlige, slik som eksplosive støvtyper.
Strømbesparende, myk oppstartLav startstrøm hindrer fall i spenningen. Lave effekttopper sikrer lave strømkostnader. Bare behov for små maskinsikringer. (Opptil 5,5 A, 16 A sikringer er tilstrekkelig.)
Brukervennlig nedsettingsmekanismeEnkel og tidsbesparende fjerning av beholder direkte på håndtaket. Det praktiske beholderhåndtaket kan benyttes til å trekke og skyve maskinen til tømmestedet. Store industrielle hjul sikrer maksimal bevegelighet selv på ujevne gulv og med tung last.
Horisontalt filterrensesystem
- Håndtaket for manuell filterrensing er plassert i en behagelig betjeningshøyde og er komfortabel å håndtere.
- Uavhengig av mengden kraft som påføres av brukeren, sørger en girkasse med kraftoverføring for konsistente rengjøringsresultater.
- Lengre nedetid for filteret takket være hyppigere filterrensing og målt kraftoverføring til filteret.
Brukervennlig maskinhåndtering
- Slangekrok og oppbevaringsplass for tilbehør sikrer rast tilgang til verktøy og ryddig oppbevaring.
- Integrert kabelkrok for sikker oppbevaring av kabelen.
Fjernkontroll (tilvalg)
- Fjernkontroll (tilvalg) for betjening av maskinen fra en avstand på opptil 100 meter.
- Praktisk, tidsbesparende betjening av maskinen i en enkelt fremoverbevegelse.
- Optimal utnyttelse av plassen: Støvsugeren kan oppbevares på ubrukte eller trygge områder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 536
|Støvsuger (mBar/hPa)
|290 / 29
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|7,5
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Lydnivå (dB)
|73
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2,2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|180
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|180,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei