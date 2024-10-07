Bendy Ramme
Fleksibel støvsuger som kan vinkles opptil 270°, med universalklips og MultiLink-systemhåndtak med avtakbar hette.
System med fleksibel støvkost, ideelt for rengjøring av avrundede, uregelmessige eller trange overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP / gummi
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (l x b) (mm)
|600 x 60
|Mål, pakket (mm)
|600 x 60 x 20
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
Bruksområder
- Overflate – tørrengjøring