Bendy Ramme

Fleksibel støvsuger som kan vinkles opptil 270°, med universalklips og MultiLink-systemhåndtak med avtakbar hette.

System med fleksibel støvkost, ideelt for rengjøring av avrundede, uregelmessige eller trange overflater.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Materiale Aluminium / PP / gummi
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Mål (l x b) (mm) 600 x 60
Mål, pakket (mm) 600 x 60 x 20

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
Bendy Ramme
Bruksområder
  • Overflate – tørrengjøring
Tilbehør