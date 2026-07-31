Gulvnal i plast

Gumminal med en bredde på 55 cm og en svart nal med dobbelt blad, laget av neoprenskum.

Gumminal fra Kärcher, med en svart nal med dobbelt blad, laget av neoprenskum, til bruk med alle skaft med en hulldiameter mellom 18 og 23 mm. Den 55 cm brede gulvnalen er perfekt til å fjerne store vannmengder og er svært enkel å rengjøre.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program ADVANCED
Arbeidsbredde (cm) 55
Materiale PP / neopren, ekspandert
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 550 x 45 x 140
Gulvnal i plast
Bruksområder
  • Gulv – våtrengjøring
  • Vaskeromsgulv – våtrengjøring
Tilbehør