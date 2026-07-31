Gulvnal i plast
Gumminal med en bredde på 55 cm og en svart nal med dobbelt blad, laget av neoprenskum.
Gumminal fra Kärcher, med en svart nal med dobbelt blad, laget av neoprenskum, til bruk med alle skaft med en hulldiameter mellom 18 og 23 mm. Den 55 cm brede gulvnalen er perfekt til å fjerne store vannmengder og er svært enkel å rengjøre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Arbeidsbredde (cm)
|55
|Materiale
|PP / neopren, ekspandert
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|550 x 45 x 140
Bruksområder
- Gulv – våtrengjøring
- Vaskeromsgulv – våtrengjøring