For 30 centimeter moppetrekk med båndfeste: Takket være det 360° roterende leddet er båndfesteholderen med blokkeringssystem og klutklips ideell for profesjonell rengjøring av vertikale og horisontale overflater med høy ytelse. Sammenlignet med rengjøringsoppgaver med kluter gir kombinasjonen av holder og moppetrekk en betydelig større kontaktflate og dermed betydelig økt produktivitet. Kärchers båndfesteholder er kompatibel med alle håndtak med en hulldiameter mellom 18 mm og 23 mm.