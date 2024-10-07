Borrelåsholder med blokksystem
Holder med stroppesystem, tøyklips, blokkeringssystem for 30 cm mopptrekk med stroppefeste og 360° roterende, bevegelig ledd for enkel rengjøring.
For 30 centimeter moppetrekk med båndfeste: Takket være det 360° roterende leddet er båndfesteholderen med blokkeringssystem og klutklips ideell for profesjonell rengjøring av vertikale og horisontale overflater med høy ytelse. Sammenlignet med rengjøringsoppgaver med kluter gir kombinasjonen av holder og moppetrekk en betydelig større kontaktflate og dermed betydelig økt produktivitet. Kärchers båndfesteholder er kompatibel med alle håndtak med en hulldiameter mellom 18 mm og 23 mm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Materiale
|PP
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (l x b) (mm)
|300 x 95
|Mål, pakket (mm)
|300 x 95 x 1600
Bruksområder
- Overflate – våtrengjøring
- Vaskeromsoverflate – våtrengjøring