FM Expert 100/ M har et åpent design og stor kapasitet. Den kan brukes til våt- og tørrrengjøring enten manuelt ved bruk av preparerte mopper, eller mekanisk ved hjelp av passende maskiner. Vognen har nok plass til enten BR 30/1 Bp gulvvaskemaskin eller T 9/1 Bp støvsuger. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov og kan romme søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares i fire 6-liters bøtter som kan fargekodes for rengjøring av ulike områder. En 16-liters uttrekkbar skuff, som plasseres etter behov er egnet for tilleggsutstyr. Medfølgende FlexiLink-koblinger gjør at moppsystemer og nyttige redskaper kan oppbevares effektivt. Kan festes på yttersidene av FlexoMate etter behov. Medfølgende krok kan brukes til å henge et varselskilt eller WVP 10 Adv. vindusvasker.