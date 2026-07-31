FM Expert 100/ M
Den store rengjøringsvognen FM Expert 100/ M kombinerer manuelle og mekaniske rengjøringssystemer. Vognen har plass til tørr- eller våt-gulvrengjøringsmaskin, og kommer med 12 l bøtte for manuell rengjøring.
FM Expert 100/ M har et åpent design og stor kapasitet. Den kan brukes til våt- og tørrrengjøring enten manuelt ved bruk av preparerte mopper, eller mekanisk ved hjelp av passende maskiner. Vognen har nok plass til enten BR 30/1 Bp gulvvaskemaskin eller T 9/1 Bp støvsuger. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov og kan romme søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares i fire 6-liters bøtter som kan fargekodes for rengjøring av ulike områder. En 16-liters uttrekkbar skuff, som plasseres etter behov er egnet for tilleggsutstyr. Medfølgende FlexiLink-koblinger gjør at moppsystemer og nyttige redskaper kan oppbevares effektivt. Kan festes på yttersidene av FlexoMate etter behov. Medfølgende krok kan brukes til å henge et varselskilt eller WVP 10 Adv. vindusvasker.
Egenskaper og fordeler
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
Fleksibel maskinintegrasjon (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) reduserer rengjøringstiden med 15 %
16 l uttrekkbar skuff er høydejusterbar og tilgjengelig fra begge sider
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|25
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|52,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Mål, pakket (mm)
|1200 x 800 x 780
Videoer
Tilbehør
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