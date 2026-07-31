FM Expert 100/ W
FM Expert 100/ W er den store rengjøringsvognen med dobbelt bøttesystem. Den er den beste løsningen for omfattende og krevende rengjøringsoppgaver.
FM Expert 100/ W er en stor rengjøringsvogn for effektiv bruk ved omfattende rengjøringsoppgaver. Den har et justerbart dobbeltbøttesystem med universalpresse. Fjerning av bøtter og moppepresse gir plass til en maskin. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov, og har plass til søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares i fire 6-liters bøtter som kan fargekodes for rengjøring av ulike soner. En 16-liters uttrekkbar skuff som plasseres etter behov, gir oppbevaringsplass for ekstra utstyr. Medfølgende Toolflex-koblinger muliggjør kompakt integrering av moppsystemer og annet utstyr. Det følger også med en krok for feste av varselskilt eller WVP 10 Adv. Toolflex og kroker kan festes til yttersidene av FlexoMate.
Egenskaper og fordeler
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
16 l uttrekkbar skuff er høydejusterbar og tilgjengelig fra begge sider
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|28,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|32,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Mål, pakket (mm)
|1100 x 600 x 750
Videoer
Tilbehør
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