FM Expert 50/ P
FM Expert 50/ P er en mellomstor og kompakt rengjøringsvogn med prepareringssystem for mopper. Hengende bøtter og brett kan enkelt tas av for plassbesparende oppbevaring.
FM Expert 50/P er en kompakt rengjøringsvogn spesielt egnet for bruk med preparerte mopper. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov og kan romme søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene (blått for uproblematiske områder og rødt for områder med de strengeste hygienekravene, som vaskerom og toaletter). Ekstrautstyr kan oppbevares i en 16-liters uttrekkbar skuff som plasseres etter behov. Takket være FlexiLink-koblingene som følger med, kan moppsystemer og annet utstyr også fraktes. FlexoLink XL er egnet for å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Både Toolflex-koblingene og kroken kan festes på utsiden av FlexoMate etter behov. Bøtter og skuffer kan enkelt fjernes for å spare plass ved oppbevaring av vognen.
Egenskaper og fordeler
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
16 l uttrekkbar skuff er høydejusterbar og tilgjengelig fra begge sider
De kompakte dimensjonene gjør vognen svært manøvrerbar og enkel å oppbevare
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|23,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Mål, pakket (mm)
|910 x 580 x 440
Videoer
Tilbehør
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