FM Expert 50/P er en kompakt rengjøringsvogn spesielt egnet for bruk med preparerte mopper. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov og kan romme søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene (blått for uproblematiske områder og rødt for områder med de strengeste hygienekravene, som vaskerom og toaletter). Ekstrautstyr kan oppbevares i en 16-liters uttrekkbar skuff som plasseres etter behov. Takket være FlexiLink-koblingene som følger med, kan moppsystemer og annet utstyr også fraktes. FlexoLink XL er egnet for å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Både Toolflex-koblingene og kroken kan festes på utsiden av FlexoMate etter behov. Bøtter og skuffer kan enkelt fjernes for å spare plass ved oppbevaring av vognen.