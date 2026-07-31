FM ExpertPro 100/ W har dobbelt bøttesystem og universalpresse ideell for økonomisk rengjøring. Den lett tilgjengelige avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov, og har plass til søppelsekker i ulik størrelse. Avfallsholderplaten kan enkelt tas av og avfallsbeholderen foldes sammen for å spare plass på lageret. Med fire 6-liters bøtter kan tilleggsutstyr sorteres separat etter fargekodede områder. En ekstra 16-liters uttrekkbar skuff plasseres etter behov for praktisk oppbevaring av rengjøringsutstyr. Medfølgende Toolflex-koblinger muliggjør effektiv oppbevaring av moppesystemer og annet utstyr. Medfølgende krok kan brukes for å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.