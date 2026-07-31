FM ExpertPro 100/ W
FM ExpertPro 100/ W er en stor rengjøringsvogn med prepareringssystem og lett tilgjengelig avfallsbeholder. Utstyr lagres trygt i den lukkede midtseksjonen.
FM ExpertPro 100/ W har dobbelt bøttesystem og universalpresse ideell for økonomisk rengjøring. Den lett tilgjengelige avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov, og har plass til søppelsekker i ulik størrelse. Avfallsholderplaten kan enkelt tas av og avfallsbeholderen foldes sammen for å spare plass på lageret. Med fire 6-liters bøtter kan tilleggsutstyr sorteres separat etter fargekodede områder. En ekstra 16-liters uttrekkbar skuff plasseres etter behov for praktisk oppbevaring av rengjøringsutstyr. Medfølgende Toolflex-koblinger muliggjør effektiv oppbevaring av moppesystemer og annet utstyr. Medfølgende krok kan brukes for å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.
Egenskaper og fordeler
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
Lukket hele veien rundt, ideell for rengjøring i hygienesensitive områder
Bremser på to hjul sikrer vognen selv på skrånende underlag
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
Push-to-open system sikrer intuitiv og enkel dørbetjening
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|35
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|39,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Mål, pakket (mm)
|1100 x 595 x 740
Utstyr
- Lukket tralle med dører
Videoer
Tilbehør
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