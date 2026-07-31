FM ExpertPro 100/ W Tp
FM ExpertPro 100/ W Tp er den største rengjøringsvognen for omfattende rengjøringsoppgaver. Dobbeltbeholdersystem på sammenleggbart tilleggspanel, effektiv avfallshåndtering og sikker lagringsplass.
FM ExpertPro 100/ W Tp er den største rengjøringsvognen. Den har lukket design som gjør den egnet for bruk i hygienesensitive områder. Den utvidede bunnplaten gir plass til utstyr økonomisk rengjøring. Den integrerte avfallsmodulen har plass til søppelsekker i ulik størrelse og kan åpnes med fotpedal. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene. For ytterligere lagringsplass har vognen to ekstra skuffer med 16 - og 32 - liters kapasitet. De kan plasseres etter behov og er egnet for praktisk oppbevaring av rengjøringsutstyr, og maskiner som EB 30/1 Bp Li-Ion gulvvaskemaskin kan enkelt festes til yttersiden av FlexoMate ved hjelp av FlexoLink-koblingene som følger med. FlexoLink XL kan kan brukes til å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Den høydejusterbare FlexoGrip reduserer belastningen på armer og skuldre under forflytning av vogn. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.
Egenskaper og fordeler
FlexoGrip: ergonomisk høydejusterbar, avlaster skuldre og håndledd
Fotpedal for rask og enkel åpning av dekselet på avfallsmodulen
Lukket hele veien rundt, ideell for rengjøring i hygienesensitive områder
Bremser på to hjul sikrer vognen selv på skrånende underlag
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
En stor bunnplate gir god plass til ekstra oppbevaring
Push-to-open system sikrer intuitiv og enkel dørbetjening
Forlengelsesplaten kan foldes bort for å spare plass ved lagring eller transport av vognen
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|46
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|51,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Mål, pakket (mm)
|1100 x 600 x 780
Utstyr
- Lukket tralle med dører
Videoer
Tilbehør
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