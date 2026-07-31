FM ExpertPro 100/ W Tp er den største rengjøringsvognen. Den har lukket design som gjør den egnet for bruk i hygienesensitive områder. Den utvidede bunnplaten gir plass til utstyr økonomisk rengjøring. Den integrerte avfallsmodulen har plass til søppelsekker i ulik størrelse og kan åpnes med fotpedal. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene. For ytterligere lagringsplass har vognen to ekstra skuffer med 16 - og 32 - liters kapasitet. De kan plasseres etter behov og er egnet for praktisk oppbevaring av rengjøringsutstyr, og maskiner som EB 30/1 Bp Li-Ion gulvvaskemaskin kan enkelt festes til yttersiden av FlexoMate ved hjelp av FlexoLink-koblingene som følger med. FlexoLink XL kan kan brukes til å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Den høydejusterbare FlexoGrip reduserer belastningen på armer og skuldre under forflytning av vogn. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.