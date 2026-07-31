FM ExpertPro 50/ P
FM ExpertPro 50/ P er en kompakt rengjøringsvogn egnet for preparerte mopper. Lukket område for sikker oppbevaring av bøtter og avfallshåndtering, samt utstyr og rengjøringsmidler.
FM ExpertPro 50/P er kompakt og har lukket design som gjør den egnet for bruk i hygienesensitive områder. Den kan også brukes med preparerte mopper for effektiv overflaterengjøring. Utstyr oppbevares i to 6-liters bøtter og separeres etter bruksområde. Har også en 16-liters uttrekkbar skuff som plasseres etter behov og er en praktisk måte å frakte ekstra rengjøringsutstyr på. Medfølgende Toolflex-koblinger gjør det enkelt å frakte med seg moppesystemer og annet utstyr. Medfølgende krok kan brukes til å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Den høydejusterbare FlexoGrip reduserer belastningen på armer og skuldre under forflytning av vogn. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.
Egenskaper og fordeler
FlexoGrip: ergonomisk høydejusterbar, avlaster skuldre og håndledd
Lukket hele veien rundt, ideell for rengjøring i hygienesensitive områder
Bremser på to hjul sikrer vognen selv på skrånende underlag
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
De kompakte dimensjonene gjør vognen svært manøvrerbar og enkel å oppbevare
Push-to-open system sikrer intuitiv og enkel dørbetjening
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|28,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|35,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Mål, pakket (mm)
|1120 x 580 x 500
Utstyr
- Lukket tralle med dører
Videoer
Tilbehør
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