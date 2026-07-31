FM ExpertPro 50/ S
FM ExpertPro 50/ S er en middels stor rengjøringsvogn med lett tilgjengelig avfallsbeholder. Lukket midtkonsoll for oppbevaring av utstyr og rengjøringsmidler.
FM ExpertPro 50/ S er en mellomstor rengjøringsvogn med lukket design. Avfallsmodulen er lett tilgjengelig fra utsiden. Den kan justeres opp og ned etter behov og har plass til søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene. For ytterligere lagringsplass har vognen to ekstra skuffer med 16 - liters kapasitet. Medfølgende Toolflex-koblinger gjør det enkelt å frakte med seg moppesystemer og annet utstyr. Medfølgende krok kan brukes til å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Den høydejusterbare FlexoGrip reduserer belastningen på armer og skuldre under forflytning av vogn. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.
Egenskaper og fordeler
FlexoGrip: ergonomisk høydejusterbar, avlaster skuldre og håndledd
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
Lukket hele veien rundt, ideell for rengjøring i hygienesensitive områder
Bremser på to hjul sikrer vognen selv på skrånende underlag
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
De kompakte dimensjonene gjør vognen svært manøvrerbar og enkel å oppbevare
Push-to-open system sikrer intuitiv og enkel dørbetjening
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|29
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|56,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Mål, pakket (mm)
|1200 x 800 x 860
Utstyr
- Lukket tralle med dører
Videoer
Tilbehør
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