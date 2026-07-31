FM ExpertPro 50/ S er en mellomstor rengjøringsvogn med lukket design. Avfallsmodulen er lett tilgjengelig fra utsiden. Den kan justeres opp og ned etter behov og har plass til søppelsekker i ulik størrelse. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene. For ytterligere lagringsplass har vognen to ekstra skuffer med 16 - liters kapasitet. Medfølgende Toolflex-koblinger gjør det enkelt å frakte med seg moppesystemer og annet utstyr. Medfølgende krok kan brukes til å feste et varselskilt eller WVP 10 Adv vindusvasker. Toolflex og krok kan festes til yttersidene av FlexoMate etter behov. Bremser på to hjul gjør at vognen kan parkeres selv på ujevne underlag. Den høydejusterbare FlexoGrip reduserer belastningen på armer og skuldre under forflytning av vogn. Dører og sidepaneler kan tilpasses med klistremerker, og kan tilpasses høyre- eller venstrehendte brukere.