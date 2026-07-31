Rengjøringsvognen er spesielt egnet for bruk av forpreparerte mopper ved manuell rengjøring. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov. Søppelsekker i ulike størrelser kan anvendes. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene (blått for uproblematiske områder og rødt for områder med de strengeste hygienekravene, som vaskerom og toaletter).Takket være FlexiLink-koblingene som følger med, kan moppsystemer, gripere og annet utstyr integreres pent. Det følger med en krok for å feste et varselskilt, eller WVP 10 Adv. Toolflex og kroker kan festes på innsiden av FlexoMate etter behov.