FM Swift 50/ P
FM Swift 50/P er en kompakt og plassbesparende rengjøringsvogn for forpreparering. Kommer med høydejusterbar og sammenleggbar avfallsmodul. For maksimal plassbesparelse i trange lagerrom.
Rengjøringsvognen er spesielt egnet for bruk av forpreparerte mopper ved manuell rengjøring. Avfallsmodulen justeres opp og ned etter behov. Søppelsekker i ulike størrelser kan anvendes. Rengjøringsutstyr oppbevares trygt i de to 6-liters fargekodede bøttene (blått for uproblematiske områder og rødt for områder med de strengeste hygienekravene, som vaskerom og toaletter).Takket være FlexiLink-koblingene som følger med, kan moppsystemer, gripere og annet utstyr integreres pent. Det følger med en krok for å feste et varselskilt, eller WVP 10 Adv. Toolflex og kroker kan festes på innsiden av FlexoMate etter behov.
Egenskaper og fordeler
Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming
De kompakte dimensjonene gjør vognen svært manøvrerbar og enkel å oppbevare
Toolflex-koblinger på yttersidene for feste av rengjøringsredskaper
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|14
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Mål, pakket (mm)
|796 x 584 x 371
Videoer
Tilbehør
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