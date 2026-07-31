FM Swift 50/ W
FM Swift 50/W inkluderer 2 × 15-liters bøtter laget av 50 % resirkulert plast og 2 × 6-liters bøtter laget av 80 % resirkulert plast, samt tre holdere for å ha manuelle verktøy innen rekkevidde.
Den funksjonelle og åpne rengjøringsvognen FM Swift 50/W med 2 × 15-liters bøtter laget av 50 prosent resirkulert plast og 2 × 6-liters bøtter laget av 80 prosent resirkulert plast er en skikkelig plassbesparende vogn og ideell for spesielt små oppbevaringsområder med begrenset plass. Utstyrt med et dobbelt bøttesystem og universalpresse, hjelper den med manuelle rengjøringsoppgaver selv på trange steder. Avfallsmodulen kan flyttes opp og ned etter behov eller brettes inn for å spare plass, og er egnet for søppelpåfyll i forskjellige størrelser. De to 6-liters bøttene gjør det mulig å oppbevare rengjøringsutstyr trygt og atskilt etter område: blå for problemfrie områder og rød for områder med høyeste hygienekrav, som baderom og toaletter. Alternativt kan den holde 2 til 4 vaskemidler i stedet for en 6-liters bøtte. Med verktøyholderne FlexoLink S (2 ×) og FlexoLink XL (1 ×) er alt verktøy sikkert festet og klart til bruk når som helst.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
- Avfallsmodul med 30° justerbar høydevinkel for enkel tømming.
- Ergonomisk vriing takket være den effektive moppepressen.
Plassbesparende design
- De kompakte målene gjør vognen svært manøvrerbar og enkel å stue bort.
- For plassbesparende oppbevaring, brett ganske enkelt opp avfallsmodulen og fjern bøttesystemet.
- Toolflex-tilkoblinger på utsidene for feste av rengjøringsredskaper.
Bærekraftige egenskaper
- Design med 2 × 15-liters bøtter laget av 50 % resirkulert plast og 2 × 6-liters bøtter laget av 80 % resirkulert plast.
- Ingen unødvendige plastinnlegg.
- Modulsystemet gjør det enkelt å bytte ut individuelle komponenter, slik at utstyret kan tilpasses etter behov.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Farge
|antrasitt
|Antall (Stk)
|1
|Vekt uten tilbehør (kg)
|18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|19
|Mål (L x B x H) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Mål, pakket (mm)
|796 x 584 x 403
Videoer
Bruksområder
- Allsidig når det gjelder manuell rengjøring, f.eks. på toaletter eller fellesområder.
- Harde gulv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.