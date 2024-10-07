Skrape med lite blad og håndtak

Liten metallskrape fra Kärcher med blad, beskyttelsesdeksel og kort håndtak. Erstatningsblad er tilgjengelig, og den passer godt sammen med teleskophåndtak i aluminium.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Program STANDARD / CLASSIC
Materiale PP / Stål / Rustfritt stål
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
Mål (l x b) (mm) 105 x 230
Mål, pakket (mm) 105 x 230 x 30

Utstyr

  • MultiLink-tilkobling
  • Italiensk gjenge
Skrape med lite blad og håndtak
Bruksområder
  • Vinduer
  • Gulv – tørrengjøring