Skrape med lite blad og håndtak
Liten metallskrape fra Kärcher med blad, beskyttelsesdeksel og kort håndtak. Erstatningsblad er tilgjengelig, og den passer godt sammen med teleskophåndtak i aluminium.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Materiale
|PP / Stål / Rustfritt stål
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (l x b) (mm)
|105 x 230
|Mål, pakket (mm)
|105 x 230 x 30
Utstyr
- MultiLink-tilkobling
- Italiensk gjenge
Bruksområder
- Vinduer
- Gulv – tørrengjøring