Teleskopskaft 600 cm, 3 x 200 cm
Teleskopskaft fra Kärcher, med lengde på 3 x 200 cm. For sikker rengjøring ved store høyder direkte fra bakken, uten behov for stige.
Teleskopskaftet vårt på 3 x 200 cm tillater også sikker rengjøring ved store høyder direkte fra bakken. Lengden på skaftet gjør at det ikke er nødvendig å bruke stige eller annet verktøy. Et spesielt, justerbart låsesystem hindrer at stangen vrir seg, låsekjegle og klemmebeskyttelse sikrer trygg håndtering. Det stabile teleskopskaftet er laget av høykvalitets aluminium og plast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Materiale
|Aluminium / PP / PC / PA, glassfiberforsterket
|Antall (Stk)
|1
|Vekt per produkt (kg)
|1,4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|6000 x 21 x 21
|Mål, pakket (mm)
|2210 x 21 x 21
Utstyr
- Italiensk gjenge
Bruksområder
- Vinduer