White Star-forvasker, 25 cm
Vaskeklut i polyester fra Kärcher, 25 cm lang. Langhåret rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer og andre overflater. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.
Vaskbar, 25 centimeter lang rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer, glass og andre overflater: Vaskekluten Polyester 25 cm fra Kärcher. Det langhårede stoffet laget av høykvalitetsfibre garanterer svært god rengjøringsytelse. Med praktisk borrelåsfeste for spesielt komfortabel bruk. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde (cm)
|25
|Materiale
|PET / PA
|Antall (Stk)
|1
|Lengde (mm)
|250
Bruksområder
- Vinduer