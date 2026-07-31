Vaskbar, 45 centimeter lang rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer, glass og andre overflater: Vaskekluten Polyester 45 cm fra Kärcher. Det langhårede stoffet laget av høykvalitetsfibre garanterer svært god rengjøringsytelse. Med praktisk borrelåsfeste for spesielt komfortabel bruk. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.