White Star-forvasker, 45 cm

Vaskeklut i polyester fra Kärcher, 45 cm lang. Langhåret rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer og andre overflater. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.

Vaskbar, 45 centimeter lang rengjøringsklut for rask rengjøring av vinduer, glass og andre overflater: Vaskekluten Polyester 45 cm fra Kärcher. Det langhårede stoffet laget av høykvalitetsfibre garanterer svært god rengjøringsytelse. Med praktisk borrelåsfeste for spesielt komfortabel bruk. Kan brukes med T-bjelke fra Kärcher.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidsbredde (cm) 45
Materiale PET / PA
Antall (Stk) 1
Vekt per produkt (kg) 0,1
Lengde (mm) 450
White Star-forvasker, 45 cm
Bruksområder
  • Vinduer