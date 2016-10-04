Det store brannløftet

I forbindelse med Gjensidigestiftelsens 200-årsjubileum ga de 36 brannbiler til en verdi av 350 millioner kroner som en gave til folket. Kärcher har i samarbeid med Ferno Norden levert pumper med tilbehør til to av de fremskutte enhetene. Brannmennene kan ikke gå inn i en brann med mindre det er under 600 °C, så formålet med de fremskutte enhetene er å være først på stedet og starte slukkingen med vanntåke, før de største og kraftigste brannbilene ankommer og forhåpentligvis kan gå rett inn i brannen.

De fremskutte enhetene vi har levert til Innherred- og Nedre Romerike Brann og Redning er på 350 bar og gir 21 liter vann i minuttet, og kan skjære gjennom leca på få sekunder.