Det store brannløftet

    

I forbindelse med Gjensidigestiftelsens 200-årsjubileum ga de 36 brannbiler til en verdi av 350 millioner kroner som en gave til folket. Kärcher har i samarbeid med Ferno Norden levert pumper med tilbehør til to av de fremskutte enhetene. Brannmennene kan ikke gå inn i en brann med mindre det er under 600 °C, så formålet med de fremskutte enhetene er å være først på stedet og starte slukkingen med vanntåke, før de største og kraftigste brannbilene ankommer og forhåpentligvis kan gå rett inn i brannen.

De fremskutte enhetene vi har levert til Innherred- og Nedre Romerike Brann og Redning er på 350 bar og gir 21 liter vann i minuttet, og kan skjære gjennom leca på få sekunder.

Brannløftet 1

Kategorisjef Roger Karstensen fra Kärcher demonstrerer at vannstrålen skjærer gjennom tre og leca på få sekunder.

Bak i bilen

Pumpen og tilbehøret bakerst i bilen gjør det enkelt å komme til og slukke branner.

Brannløftet

Alle bilene er merket med "Det store Brannløftet".

Brannløftet 4

De 36 brannbilene møtte opp på Youngstorget og fikk utdelt nøkler av Gjensidigestiftelsen.

Thor Roger

Thor "Brannmann" og Roger Karstensen.

Resultatet

Resultatet etter den kraftige høytrykksstrålen etter å ha skjært gjennom tre og leca.