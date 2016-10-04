Det store brannløftet
I forbindelse med Gjensidigestiftelsens 200-årsjubileum ga de 36 brannbiler til en verdi av 350 millioner kroner som en gave til folket. Kärcher har i samarbeid med Ferno Norden levert pumper med tilbehør til to av de fremskutte enhetene. Brannmennene kan ikke gå inn i en brann med mindre det er under 600 °C, så formålet med de fremskutte enhetene er å være først på stedet og starte slukkingen med vanntåke, før de største og kraftigste brannbilene ankommer og forhåpentligvis kan gå rett inn i brannen.
De fremskutte enhetene vi har levert til Innherred- og Nedre Romerike Brann og Redning er på 350 bar og gir 21 liter vann i minuttet, og kan skjære gjennom leca på få sekunder.
Kategorisjef Roger Karstensen fra Kärcher demonstrerer at vannstrålen skjærer gjennom tre og leca på få sekunder.
Pumpen og tilbehøret bakerst i bilen gjør det enkelt å komme til og slukke branner.
Alle bilene er merket med "Det store Brannløftet".
De 36 brannbilene møtte opp på Youngstorget og fikk utdelt nøkler av Gjensidigestiftelsen.
Thor "Brannmann" og Roger Karstensen.
Resultatet etter den kraftige høytrykksstrålen etter å ha skjært gjennom tre og leca.