Kärcher har levert en vasketeknisk løsning til Hamjern Bil på Hamar. Her ble det levert en komplett, kundetilpasset versjon av et CB 3/25 bilvaskemaskin med fullfunksjonssystem og patentert felgvask RAW 2.0 og underspyler. Her ble det også levert to komplett utstyrte vaskehaller for selvvask med stasjonære høytrykksvaskere, skumanlegg, forvasksystem og skinneanlegg. Anlegget er utstyrt med et styringssystem for valg av vasketjeneste, og et sentralt system for betaling med Visa/internkort og opplading av kundekort.



Under planleggingen av et nytt vaskeanlegg er det mange valg som må tas, og Kärcher og Hamjern Bil var gjennom en nyttig og god prosess med hensyn til maksimal utnyttelse av bygg, beliggenhet og vaskeplasser.

Kategoriansvarlig Jan Terje Nikolaisen og prosjekteringsansvarlig Bjørn Gunnar Brodersen har vært involvert i prosessen, og Kärcher har foretatt alt fra planlegging og prosjektering til montering og installasjon av anlegget. Hamjern Bil åpnet sitt nye bilvaskeanlegg 1. februar 2016. Det at vi er involvert i hele prosessen og leverer skreddersydde løsninger kan være en stor fordel for kundene, da de kan forholde seg til én og samme leverandør gjennom hele prosjektet.

Tre måneder etter nyåpningen reiste Kärcher til Hamar for å besøke vaskeanlegget, der vi snakket med daglig leder Glenn Harald Øyhovden. Vi traff en fornøyd kunde som har hatt god omsetning og mange fornøyde kunder siden nyåpningen.