Gatefeiemaskin MC 80
MC 80 er en kompakt redskapsbærer som imponerer med miljøbesparende løsninger, det største førerhuset i sin klasse med luftvolum på 1,45 m³ og et intuitivt betjeningspanel.
Den kompakte redskapsbæreren, MC 80, er utstyrt med samme teknologi som maskinene i de større klassene. Maskinen har for eksempel en avfallsbeholder på 800 liter med vannsirkulasjonssystem basert på automatisert, datastøttet CFD-simulering. Den doble børsten har individuell børstekontroll med individuell løfting. Den rette sugekanalen forhindrer effektivt blokkeringer, og sugemunnstykket er beskyttet mot støt og slag takket være plasseringen mellom forhjulene. Standardutstyret kan komplementeres med forskjellig ekstrautstyr, som en tredje sidebørste, en ugressbørste, en vandreslange eller en høytrykksvasker. MC 80 scorer høyt når det gjelder komfort med det største førerhuset i klassen, som gir perfekt overblikk over omgivelsene, samtidig som det har et ergonomisk og oversiktlig betjeningspanel. I tillegg har maskinen praktiske funksjoner, som låsbart oppbevaringsrom, flaskeholder og USB-uttak for lading.
Egenskaper og fordeler
Intuitivt driftskonsept kommer fra 3,5 tonnsklassenArmlener og ergonomisk integrert betjeningspanel for intuitiv betjening. Hurtigstart med trykk på én knapp. Alle funksjoner kan styres individuelt. Presisjonen økes med individuell kontroll og løfting av børster.
Maksimal driftskomfortStørste førerhuset i klassen med 360-graders panoramautsikt, ergonomisk og transparent. Vinduer på begge sider, låsbart oppbevaringsrom, USB-ladeport, koppeholder. Inn- og utgang på begge sider for maksimal fleksibilitet under bruk.
Den høyeste feiestandardenSystem med to børster som er enkle å montere, med individuell kontroll og løfting. 800 liter beholder for oppsamlet materiale med vannsirkulasjonssystem og 185-liters rentvannstank. Alternativt ekstrautstyr er tilgjengelige, som en tredje sidebørste eller ugressbørste.
Økonomisk og miljøbesparende drift
- Utslippsverdier under EUs STAGE V takket være system med innsprøytning via fellesrør og dieselpartikkelfilter.
- For bruk i urbane miljøområder, som f.eks. sykehus, skole, parker
- Lavere drivstofforbruk sparer miljøet og senker driftskostnadene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Diesel
|Fremdrift
|Firehjulsdrift
|Motorprodusent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|26
|Sylinderkapasitet (cm³)
|1650
|Sylinder
|3
|Drivstoffftankvolum (l)
|41
|Utslippsstandard
|STAGE V
|Kjørehastighet (km/t)
|25
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1630
|Arbeidsbredde med 3 sidebørster (mm)
|2175
|Avfallsbeholder (l)
|1000
|Vanntank (l)
|150
|Rentvannstank (l)
|185
|Akselavstand (mm)
|1500
|Tillatt totalvekt (kg)
|2500
|Mål (L x B x H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Utstyr
- Partikkelfilter
- Sugeslange for løv
- Temperaturvisning
- Driftstimeteller for feiemekanismen
- Sete med ekstra komfort
- Air condition og oppvarming
- Oppvarming.
- Vakuum
- Justerbar hastighet på sidebørstene
- Drift forover
- Drift bakover
- Grovsmussklaff
- Hydraulisk løft av konteiner
- Panoramakabin med sikkerhetsglass, 2 sidespeil
- Radio
- Roterende varsellys
- Vannsprøytingssystem begrenser støv rundt sidebørster og i inntakskanalen
- Vindu på høyre side (kan åpnes)
- Utendørs bruk
Bruksområder
- Ideell for rengjøring av veier og våtrengjøring. Egner seg også for transportoppgaver