Den kompakte redskapsbæreren, MC 80, er utstyrt med samme teknologi som maskinene i de større klassene. Maskinen har for eksempel en avfallsbeholder på 800 liter med vannsirkulasjonssystem basert på automatisert, datastøttet CFD-simulering. Den doble børsten har individuell børstekontroll med individuell løfting. Den rette sugekanalen forhindrer effektivt blokkeringer, og sugemunnstykket er beskyttet mot støt og slag takket være plasseringen mellom forhjulene. Standardutstyret kan komplementeres med forskjellig ekstrautstyr, som en tredje sidebørste, en ugressbørste, en vandreslange eller en høytrykksvasker. MC 80 scorer høyt når det gjelder komfort med det største førerhuset i klassen, som gir perfekt overblikk over omgivelsene, samtidig som det har et ergonomisk og oversiktlig betjeningspanel. I tillegg har maskinen praktiske funksjoner, som låsbart oppbevaringsrom, flaskeholder og USB-uttak for lading.