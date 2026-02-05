Batteridrevet støvsuger BVL 3/1 Bp
Rengjøring på trange steder: Den ultralette, kraftige og batteridrevne ryggstøvsugeren BVL 3/1 Bp skiller seg ut fra mengden med sitt robuste EPP-materiale og sin gode valuta for pengene.
Ultralett, kraftig og batteridrevet: BVL 3/1 Bp ryggstøvsugeren er en banebrytende enhet som veier kun 4,5 kg når den bæres på ryggen. Dette oppnås takket være det nyskapende EPP-materialet, som gir ryggstøvsugeren BVL 3/1 Bp en imponerende robusthet og slitestyrke til tross for sin lette vekt. Enten det er for skolevaktmestere, håndverkere eller for hjemmebruk, blir punk3ngjøring og rengjøring av trapper en lek med denne kraftige ryggstøvsugeren som har et 3-liters beholderkapasitet, perfekt for trange områder. Den sterke Kärcher Battery Power-batteriet sørger for langvarig bruk, mens den ergonomiske bærammen gjør arbeidet lettere. Med et praktisk kontrollpanel på hoftebeltet for styring av alle viktige funksjoner blir BVL 3/1 Bp ekstremt brukervennlig og enkel å betjene. Den børsteløse EC-motoren er også svært slitesterk. I tillegg til standardtilbehøret, kan du velge ekstrafunksjoner som det valgfrie HEPA-14-filteret. Vær oppmerksom på at Kärcher Battery Power-batteriet og den kompatible batteriladeren må bestilles separat når du velger denne versjonen.
Egenskaper og fordeler
Ultralett, trådløs ryggsekkstøvsugerProdusert av ekstremt lett, innovativ EPP (ekspandert polypropylen). Muliggjør ergonomisk arbeid Tillater uanstrengt transport
Svært innovativ EPP (ekspandert polypropylen)Spesielt robust og ekstremt holdbar. Ultralett. Ekstremt miljøvennlig, siden den er 100 prosent resirkulerbar.
God ergonomideuter- bærerammen er komfortabel selv ved bruk over lengre tid. Kontrollpanel på midjestroppen muliggjør enkel kontroll av alle funksjoner. Sugeslangen kan kobles forskjellig for høyrehendte og venstrehendte.
Hastighete+G83n kan justeres
- Høy slitestyrke og lang levetid.
- Tillater lange bruksperioder og øker effektiviteten og produktiviteten.
eco!efficiency modus
- eco!efficiency modus reduserer energibehov og driftsstøy, og forlenger batteriets levetid.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|3
|Lydnivå (dB)
|65
|Luftmengde (l/s)
|35,4
|Nominell effekt (W)
|350
|Støvsuger (mBar/hPa)
|189 / 18,9
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 120 (5,0 Ah) / ca 130 (6,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 52 (5,0 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 73 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 1 m
- Sugeslange type: med bøy
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Bæreramme
Bruksområder
- Egner seg for skolevaktmestere
- Også ideell for butikkarbeidere
- Ideell for private hjem
- Gjør rengjøring av trapper enkelt
- Spotrengjøring
