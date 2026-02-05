Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp
Ultralett og ekstremt robust takket være innovativt EPP-materiale: Den kraftige og trådløse ryggstøvsugeren BVL 5/1 Bp fra Kärcher er designet for rengjøringsoppgaver i de trangeste områdene.
Vår ultralette, kraftige og batteridrevne ryggstøvsuger, BVL 5/1 Bp, er den første støvsugeren som, takket være det innovative EPP-materialet, veier bare < 4,6 kg (bærevekt på ryggen) og hvis materialegenskaper gjør den ultrarobust og holdbar. Med en effekt på 500 watt, lang batteritid og en 5-liters beholder, er ryggstøvsugeren det første valget hvor som helst trange rom gjør rengjøring vanskelig – enten det er i kinoen, i et fly, på busser og tog, for kontorrengjøring eller til og med i trapper. Den ergonomiske bærammen og avansert betjening, med alle viktige driftsfunksjoner og ekstra funksjoner kontrollert via et betjeningspanel på hoftebeltet, samt enkel håndtering med separate design for høyre- og venstrehendte brukere, gjør den behagelig og enkel å bruke. Den børsteløse EC-motoren er også ekstremt motstandsdyktig mot slitasje. Diverse tilbehør følger med som standard. Et HEPA-14 filter er også tilgjengelig som et valgfritt tillegg. Når du bestiller denne maskinversjonen, vær oppmerksom på at det kraftige V Kärcher Battery Power+ batteriet og den tilsvarende laderen må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Ultralett, trådløs ryggsekkstøvsugerProdusert av ekstremt lett, innovativ EPP (ekspandert polypropylen). Muliggjør ergonomisk arbeid Tillater uanstrengt transport
Svært innovativ EPP (ekspandert polypropylen)Spesielt robust og ekstremt holdbar. Ultralett. Ekstremt miljøvennlig, siden den er 100 prosent resirkulerbar.
God ergonomiSærdeles behagelig bæreramme selv ved bruk i lengre perioder med arbeid. Kontrollpanel på midjestroppen muliggjør enkel kontroll av alle funksjoner. Sugeslangen kan kobles forskjellig for høyrehendte og venstrehendte.
- Høy slitestyrke og lang levetid.
- Tillater lange bruksperioder og øker effektiviteten og produktiviteten.
eco!efficiency modus
- eco!efficiency modus reduserer energibehov og driftsstøy, og forlenger batteriets levetid.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
- Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|5
|Lydnivå (dB)
|65
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/hPa)
|223 / 22,3
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (6,0 Ah) / ca 200 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 64 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 30 (7,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 1 m
- Sugeslange type: med bøy
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Stål, forkrommet
- Gulvmunnstykke med pedal
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Bæreramme
Videoer
Bruksområder
- Perfekt egnet til rengjøring i fly, busser og tog
- Ideell på hoteller og restauranter, i detaljhandelen, på kinoer eller teatre
- Praktisk for å renholdsbyråer for bruk på kontorer, i ganger og i trapper
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.