Vår ultralette, kraftige og batteridrevne ryggstøvsuger, BVL 5/1 Bp, er den første støvsugeren som, takket være det innovative EPP-materialet, veier bare < 4,6 kg (bærevekt på ryggen) og hvis materialegenskaper gjør den ultrarobust og holdbar. Med en effekt på 500 watt, lang batteritid og en 5-liters beholder, er ryggstøvsugeren det første valget hvor som helst trange rom gjør rengjøring vanskelig – enten det er i kinoen, i et fly, på busser og tog, for kontorrengjøring eller til og med i trapper. Den ergonomiske bærammen og avansert betjening, med alle viktige driftsfunksjoner og ekstra funksjoner kontrollert via et betjeningspanel på hoftebeltet, samt enkel håndtering med separate design for høyre- og venstrehendte brukere, gjør den behagelig og enkel å bruke. Den børsteløse EC-motoren er også ekstremt motstandsdyktig mot slitasje. Diverse tilbehør følger med som standard. Et HEPA-14 filter er også tilgjengelig som et valgfritt tillegg. Når du bestiller denne maskinversjonen, vær oppmerksom på at det kraftige V Kärcher Battery Power+ batteriet og den tilsvarende laderen må bestilles separat.