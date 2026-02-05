Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp

Ultralett og ekstremt robust takket være innovativt EPP-materiale: Den kraftige og trådløse ryggstøvsugeren BVL 5/1 Bp fra Kärcher er designet for rengjøringsoppgaver i de trangeste områdene.

Vår ultralette, kraftige og batteridrevne ryggstøvsuger, BVL 5/1 Bp, er den første støvsugeren som, takket være det innovative EPP-materialet, veier bare < 4,6 kg (bærevekt på ryggen) og hvis materialegenskaper gjør den ultrarobust og holdbar. Med en effekt på 500 watt, lang batteritid og en 5-liters beholder, er ryggstøvsugeren det første valget hvor som helst trange rom gjør rengjøring vanskelig – enten det er i kinoen, i et fly, på busser og tog, for kontorrengjøring eller til og med i trapper. Den ergonomiske bærammen og avansert betjening, med alle viktige driftsfunksjoner og ekstra funksjoner kontrollert via et betjeningspanel på hoftebeltet, samt enkel håndtering med separate design for høyre- og venstrehendte brukere, gjør den behagelig og enkel å bruke. Den børsteløse EC-motoren er også ekstremt motstandsdyktig mot slitasje. Diverse tilbehør følger med som standard. Et HEPA-14 filter er også tilgjengelig som et valgfritt tillegg. Når du bestiller denne maskinversjonen, vær oppmerksom på at det kraftige V Kärcher Battery Power+ batteriet og den tilsvarende laderen må bestilles separat.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp: Ultralett, trådløs ryggsekkstøvsuger
Ultralett, trådløs ryggsekkstøvsuger
Produsert av ekstremt lett, innovativ EPP (ekspandert polypropylen). Muliggjør ergonomisk arbeid Tillater uanstrengt transport
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp: Svært innovativ EPP (ekspandert polypropylen)
Svært innovativ EPP (ekspandert polypropylen)
Spesielt robust og ekstremt holdbar. Ultralett. Ekstremt miljøvennlig, siden den er 100 prosent resirkulerbar.
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp: God ergonomi
God ergonomi
Særdeles behagelig bæreramme selv ved bruk i lengre perioder med arbeid. Kontrollpanel på midjestroppen muliggjør enkel kontroll av alle funksjoner. Sugeslangen kan kobles forskjellig for høyrehendte og venstrehendte.
Hastighete+G83n kan justeres
  • Høy slitestyrke og lang levetid.
  • Tillater lange bruksperioder og øker effektiviteten og produktiviteten.
eco!efficiency modus
  • eco!efficiency modus reduserer energibehov og driftsstøy, og forlenger batteriets levetid.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
  • Øker produktiviteten og sikkerheten under arbeid.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Beholderkapasitet (l) 5
Lydnivå (dB) 65
Luftmengde (l/s) 40
Nominell effekt (W) 500
Støvsuger (mBar/hPa) 223 / 22,3
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Ytelse per batterilading (m²) ca 150 (6,0 Ah) / ca 200 (7,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (/min) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 64 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 30 (7,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Ladestrøm (A) 6
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge svart
Vekt uten tilbehør (kg) 4,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,2
Mål (L x B x H) (mm) 220 x 320 x 510

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Sugeslange lengde: 1 m
  • Sugeslange type: med bøy
  • Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopisk sugerør, materiale: Stål, forkrommet
  • Gulvmunnstykke med pedal
  • Møbelmunnstykke
  • Fugemunnstykke
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Motorbeskyttelsesfilter

Utstyr

  • eco!efficiency modus
  • Bæreramme
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp
Batteridrevet støvsuger BVL 5/1 Bp

Videoer

Bruksområder
  • Perfekt egnet til rengjøring i fly, busser og tog
  • Ideell på hoteller og restauranter, i detaljhandelen, på kinoer eller teatre
  • Praktisk for å renholdsbyråer for bruk på kontorer, i ganger og i trapper
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.