Den robuste, batteridrevne tørrstøvsugeren LVS 1/1 Bp har enestående sugekraft og fjerner effektivt støv og smuss. Kärchers syklonfilterteknologi sørger for at sugekraften holder seg jevnt høy. Støvsugeren er ledningsfri, kompakt og lett å manøvrere, noe som gjør den ideell for punk3ngjøring innen hotell- og restaurantbransjen, detaljhandel og renholdssektoren. Med sin ubegrensede bevegelsesfrihet er den også perfekt for rengjøring av trapper. Det integrerte HEPA 13-filteret sikrer de høyeste hygienestandarder. Sugeeffekten kan justeres i 3 trinn, og med noen få enkle grep gjøres støvsugeren om til en håndholdt enhet for rengjøring av møbler og andre overflater. Avfallsbeholderen krever ingen filterposer, noe som sparer kostnader og er mer bærekraftig. Den tømmes raskt og hygienisk – uten at du kommer i direkte kontakt med smusset. Med de kraftige 18-volts oppladbare batteriene fra Kärcher oppnår støvsugeren førsteklasses rengjøringsresultater. Et praktisk feste sørger for at det medfølgende fugemunnstykket alltid er lett tilgjengelig. Merk: Batteri og hurtiglader er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat. Et stort utvalg av munnstykker og tilbehør (DN 35) kanbestilles som ekstrautstyr.