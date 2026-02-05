Batteridrevet støvsuger LVS 1/1 Bp
Batteridrevet tørrstøvsuger LVS 1/1 Bp med enestående sugekraft takket være syklonfilterteknologi. Allsidig i bruk med 3-trinns justerbar sugeeffekt, HEPA 13-Filter, gulvmunnstykke og fugemunnstykke.
Den robuste, batteridrevne tørrstøvsugeren LVS 1/1 Bp har enestående sugekraft og fjerner effektivt støv og smuss. Kärchers syklonfilterteknologi sørger for at sugekraften holder seg jevnt høy. Støvsugeren er ledningsfri, kompakt og lett å manøvrere, noe som gjør den ideell for punk3ngjøring innen hotell- og restaurantbransjen, detaljhandel og renholdssektoren. Med sin ubegrensede bevegelsesfrihet er den også perfekt for rengjøring av trapper. Det integrerte HEPA 13-filteret sikrer de høyeste hygienestandarder. Sugeeffekten kan justeres i 3 trinn, og med noen få enkle grep gjøres støvsugeren om til en håndholdt enhet for rengjøring av møbler og andre overflater. Avfallsbeholderen krever ingen filterposer, noe som sparer kostnader og er mer bærekraftig. Den tømmes raskt og hygienisk – uten at du kommer i direkte kontakt med smusset. Med de kraftige 18-volts oppladbare batteriene fra Kärcher oppnår støvsugeren førsteklasses rengjøringsresultater. Et praktisk feste sørger for at det medfølgende fugemunnstykket alltid er lett tilgjengelig. Merk: Batteri og hurtiglader er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat. Et stort utvalg av munnstykker og tilbehør (DN 35) kanbestilles som ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Profesjonell kvalitet: spesielt robust og slitesterkUnik syklonfilterteknologi for konsekvent høy sugekraft. Børsteløs EC-motor for lang levetid og høy slitestyrke. Innovativt og tidsbesparende: lettstelt filtersystem.
Enestående rengjøringsytelseBehovsbasert rengjøring: tre forskjellige rengjøringsmoduser å velge mellom. Fjerner effektivt støv og smuss fra alle overflater. Perfekt for punktrengjøring. Batteridrift for ubegrenset bevegelsesfrihet.
Svært effektivt HEPA-13-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk følsomme områder. Høy filtrering og utskillingsgrad på 99,95 % holder tilbake de minste partikler.
Fleksibel rengjøring: tre driftsmoduser å velge mellom.
- Kraftmodus, standardmodus eller eco!efficiency-modus.
- Velg sugekraft i henhold til rengjøringsformålet.
- eco!efficiency-modusen er bærekraftig og øker batteriets driftstid.
Praktisk avfallsbeholder.
- Ingen filterposer nødvendig: Bærekraftig og reduserer unødvendige kostnader.
- eholderen kan tømmes raskt og enkelt uten direkte kontakt med skitt.
- Transparent beholder for full oversikt over fyllingsnivået.
Anvendelig for mange oppgaver
- Stort utvalg av tilbehør i DN 35 kan bestilles som ekstrautstyr.
- Egnet for ulike gulvbelegg, møbeltrekk og andre overflater.
- Kan brukes fleksibelt som håndholdt støvsuger eller gulvstøvsuger.
Veggfeste
- Plassbesparende og enkel å oppbevare.
- Sikker oppbevaring av støvsugeren.
- Alltid klar til bruk.
Tilbehørsholder
- Det medfølgende fugemunnstykket er alltid lett tilgjengelig.
- For enkel transport - selv i trapper.
- Sikker og praktisk transport av maskinen, inkludert tilbehør.
Full kompatibilitet på tvers av hele Kärchers 18 V-plattform.
- Kompatibel med alle 18 V Kärcher Battery Power+- og Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Det er raskt og enkelt å bytte batteri.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|0,35
|Beholdermateriale
|Plast
|Lydnivå (dB)
|70
|Luftmengde (l/s)
|12
|Nominell effekt (W)
|230
|Støvsuger (mBar/hPa)
|140 / 14
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / ca 60 (5,0 Ah) Strømmodus: / ca 20 (5,0 Ah) eco!efficiency-modus: / ca 35 (3,0 Ah) Strømmodus: / ca 12 (3,0 Ah)
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|1,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Antall sugesrør: 1 Stk
- Sugesrør lengde: 509 mm
- Sugesrør bredde: 35 """"
- Sugesrør materiale: Plast
- Gulvmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Tilbehørsholder
- Veggfeste
Utstyr
- eco!efficiency modus
Videoer
Bruksområder
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
- Praktisk for å renholdsbyråer for bruk på kontorer, i ganger og i trapper
- Perfekt egnet til rengjøring i fly, busser og tog
- Ideell på hoteller og restauranter, i detaljhandelen, på kinoer eller teatre
- Spesielt utviklet for grundig rengjøring av kjøretøyinteriør
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.