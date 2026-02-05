Batteridrevet støvsuger LVS 1/2 Bp
En lett, batteridrevet tørrstøvsuger med enestående sugekraft, takket være syklonfilterteknologi. LVS 1/2 Bp er allsidig i bruk, har justerbar sugekraft i 3-trinn og HEPA 13-Filter. To motorer for dobbelt så godt resultat! En motor er dedikert til å drive teppebørstene aktivt, slik at smuss løsnes og fjernes dypere og rengjøringsresultatet blir synlig bedre.
Den kraftige LVS 1/2 Bp batteridrevne tørrstøvsugeren leverer fremragende sugekraft, takket være Kärchers syklonfilterteknologi som sørger for konstant høy sugeeffekt. Den er utstyrt med både en fugedyse og en aktiv gulvdyse for grundig rengjøring av alle gulvtyper og tekstiloverflater. Med sitt kompakte og ledningsfrie design tilbyr denne støvsugeren uovertruffen manøvreringsevne og allsidighet. Den er ideell for profesjonell bruk innen hotell, catering, detaljhandel og renhold, og er perfekt for punktrengjøring og trapper, takket være sin ubegrensede bevegelsesfrihet. Det integrerte HEPA 13-filteret sikrer de høyeste hygienestandardene. LVS 1/2 Bp er enkel å betjene: Sugekraften kan justeres i 3 trinn. Med noen få enkle grep kan sylinderstøvsugeren omgjøres til en håndholdt støvsuger for møbler og andre overflater. Avfallsbeholderen er posefri, noe som sparer kostnader og gjør tømmingen hygienisk. Drevet av Kärchers kraftige 36-voltsbatterier oppnår støvsugeren fremragende rengjøringsresultater. Merk: Batteri og hurtiglader er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat. Vekt 2.7 kg.
Egenskaper og fordeler
Profesjonell kvalitet: spesielt robust og slitesterkUnik syklonfilterteknologi for konsekvent høy sugekraft. Børsteløs EC-motor for lang levetid og høy slitestyrke. Innovativt og tidsbesparende: lettstelt filtersystem.
Enestående rengjøringsytelseBehovsbasert rengjøring: tre forskjellige rengjøringsmoduser å velge mellom. Fjerner effektivt støv og smuss fra alle overflater. Perfekt for punktrengjøring. Ubegrenset bevegelsesfrihet og lang batteridrift takket være 36 V-batteriet.
Svært effektivt HEPA-13-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene i hygienisk følsomme områder. Høy filtrering og utskillingsgrad på 99,95 % holder tilbake de minste partikler. Sertifisert i samsvar med standarden DIN EN 1822:2019.
Fleksibel rengjøring: tre driftsmoduser å velge mellom.
- Kraftmodus, standardmodus eller eco!efficiency-modus.
- Velg sugekraft i henhold til rengjøringsformålet.
- eco!efficiency-modusen er bærekraftig og øker batteriets driftstid.
Praktisk avfallsbeholder.
- Ingen filterposer nødvendig: Bærekraftig og reduserer unødvendige kostnader.
- eholderen kan tømmes raskt og enkelt uten direkte kontakt med skitt.
- Den transparente beholderen gjør at fyllingsnivået alltid er synlig.
Anvendelig for mange oppgaver
- Egnet for ulike gulvbelegg og overflater.
- Kan brukes fleksibelt som håndholdt støvsuger eller gulvstøvsuger.
- Også ideell for rengjøring av trapper.
Aktivt gulvmunnstykke med 25 cm bredde
- For fiberdyp rengjøring på tekstiloverflater.
- Rengjør fibrene i tekstilgulv grundig og retter dem synlig.
- Også egnet for grundig rengjøring av alle typer harde overflater.
Veggfeste
- Plassbesparende og enkel å oppbevare.
- Sikker oppbevaring av støvsugeren.
- Alltid klar til bruk.
FlexoMate-brakett
- Plassbesparende og enkel å oppbevare.
- Sikker oppbevaring av støvsugeren.
- Alltid klar til bruk.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Det er raskt og enkelt å bytte batteri.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|0,35
|Beholdermateriale
|Plast
|Lydnivå (dB)
|72
|Luftmengde (l/s)
|15
|Nominell effekt (W)
|350
|Støvsuger (mBar/hPa)
|220 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / ca 80 (5,0 Ah) Strømmodus: / ca 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-modus: / ca 40 (2,5 Ah) Strømmodus: / ca 14 (2,5 Ah)
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Antall sugesrør: 1 Stk
- Aktivt gulvmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Veggfeste
Utstyr
- eco!efficiency modus
Bruksområder
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
- Praktisk for å renholdsbyråer for bruk på kontorer, i ganger og i trapper
- Perfekt egnet til rengjøring i fly, busser og tog
- Ideell på hoteller og restauranter, i detaljhandelen, på kinoer eller teatre
- Spesielt utviklet for grundig rengjøring av kjøretøyinteriør
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.