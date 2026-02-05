Den kraftige LVS 1/2 Bp batteridrevne tørrstøvsugeren leverer fremragende sugekraft, takket være Kärchers syklonfilterteknologi som sørger for konstant høy sugeeffekt. Den er utstyrt med både en fugedyse og en aktiv gulvdyse for grundig rengjøring av alle gulvtyper og tekstiloverflater. Med sitt kompakte og ledningsfrie design tilbyr denne støvsugeren uovertruffen manøvreringsevne og allsidighet. Den er ideell for profesjonell bruk innen hotell, catering, detaljhandel og renhold, og er perfekt for punktrengjøring og trapper, takket være sin ubegrensede bevegelsesfrihet. Det integrerte HEPA 13-filteret sikrer de høyeste hygienestandardene. LVS 1/2 Bp er enkel å betjene: Sugekraften kan justeres i 3 trinn. Med noen få enkle grep kan sylinderstøvsugeren omgjøres til en håndholdt støvsuger for møbler og andre overflater. Avfallsbeholderen er posefri, noe som sparer kostnader og gjør tømmingen hygienisk. Drevet av Kärchers kraftige 36-voltsbatterier oppnår støvsugeren fremragende rengjøringsresultater. Merk: Batteri og hurtiglader er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat. Vekt 2.7 kg.