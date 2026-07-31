Batteridrevet støvsuger T 10/1 Bp
Robust, kraftig og ergonomisk utformet: den batteridrevne tørrstøvsugeren T 10/1 Bp er bærekraftig produsert av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og kan sammenlignes med nettdrevne tørrstøvsugere.
Hotell- og restaurantbransjen, så vel som kontor og rengjøringsbyråer, drar stor nytte av den enestående sugekraften og stille driftsstøyen på bare 57 dB(A) av vår T 10/1 Bp batteridrevne tørrstøvsuger. Støvsugeren er bærekraftig laget av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾ og imponerer med sin utmerkede rengjøringskvalitet, robusthet og førsteklasses pris-ytelse-forhold. Takket være de kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteriene, oppnår støvsugeren utmerkede rengjøringsresultater. T 10/1 Bp er kompakt, vippesikker og manøvrerbar med en kapasitet på 10 liter. Det sammenleggbare bærehåndtaket gjør at den kan transporteres ergonomisk og tett inntil kroppen. Takket være den integrerte tilbehørsoppbevaringen, kan fugemunnstykket som følger med alltid lagres på T 10/1 Bp innen rekkevidde. Et svært effektivt HEPA 14-filter kan kjøpes som ekstrautstyr. Vær oppmerksom på når du bestiller at for denne maskinversjonen må batteriet og den kompatible hurtigladeren bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
eco!efficiency modusBærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
- Ideell for bruk i støyfølsomme områder.
- Redusert støybelastning selv om natten.
- Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
- To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Et svært effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som tilvalg.
- For de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder.
- Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av forsterket fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Fugemunnstykket kan enkelt oppbevares i maskinhodet.
- Plassbesparende lagring, alltid klar og tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|10
|Beholdermateriale
|Plast laget av resirkulerte materialer
|Lydnivå (dB)
|57
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|223 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 2 m
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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