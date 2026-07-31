Batteridrevet støvsuger T 10/1 Bp Adv
Den robuste T 10/1 Bp Adv batteridrevne tørrstøvsugeren er bærekraftig produsert av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og tilbyr utmerket sugekraft, ergonomisk design og stort utvalg av tilbehør.
Allsidig, robust og bærekraftig: vår T 10/1 Bp Adv batteridrevne tørrstøvsuger er laget av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾ og sparer derfor ressurser. Den imponerer med sin utmerkede sugekraft, omfattende utvalg av tilbehør og attraktive forhold mellom pris og ytelse. Dens holdbarhet og robusthet er også tydelig i chassiset, huset, støtfangeren og store hjul. De svært kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteriene garanterer førsteklasses rengjøringsresultater. Siden driftsstøyen til T 10/1 Bp Adv bare er 57 dB(A) til tross for dens høye sugekraft, kan den brukes når som helst i støyfølsomme områder som hoteller eller sykehus. Den kompakte støvsugeren er vippesikker og manøvrerbar og kan transporteres ergonomisk ved hjelp av det sammenleggbare bærehåndtaket. Fugemunnstykket og møbelmunnstykket er inkludert og kan alltid oppbevares innen rekkevidde på T 10/1 Bp Adv. Omfattende tilbehør er inkludert i leveringsomfanget: sugeslange, antistatisk bend, lett høydejusterbart teleskopisk sugerør av aluminium, omskiftbart gulvmunnstykke og parkettmunnstykke. Batteri og hurtiglader må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
eco!efficiency modusBærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
- Ideell for bruk i støyfølsomme områder.
- Redusert støybelastning selv om natten.
- Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
- To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av forsterket fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- fugemunnstykke og møbelmunnstykke: lagret i maskinhodet.
- Tilbehør oppbevares på en plassbesparende måte og alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|10
|Beholdermateriale
|Plast laget av resirkulerte materialer
|Lydnivå (dB)
|57
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|223 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|6,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 355
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.