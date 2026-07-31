Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp
Den batteridrevne T 15/1 Bp tørrstøvsugeren er bærekraftig produsert av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og imponerer med sin utmerkede sugekraft, ergonomiske design og et effektivt filter.
Den batteridrevne tørrstøvsugeren T 15/1 Bp fra Kärcher imponerer med sin bærekraft, holdbarhet og attraktive pris-ytelse-forhold. Den er også kjent for sin robusthet, omfattende tilbehør og utmerket sugekraft takket være de kraftige Kärcher Battery Power+-batteriene (36 V). Det 45 prosenten resirkulerte materialet¹⁾ som brukes i produksjonen sparer ressurser og reduserer energibehovet. Den kraftige T 15/1 Bp kjennetegnes av sin støysvake drift (57 dB[A]) og kan derfor også brukes på støyfølsomme steder når som helst. Den kompakte støvsugeren er manøvrerbar og vippesikker, og beholderen har en kapasitet på 15 liter. Den har bærehåndtak med foldefunksjon og kan transporteres ergonomisk og tett inntil kroppen. Den er også ekstremt robust, som deksel, motorenhet, støtfanger og store hjul. Fugemunnstykket som er inkludert i leveringsomfanget kan alltid oppbevares innen rekkevidde på støvsugeren. Et ultraeffektivt HEPA 14-filter er også tilgjengelig på forespørsel. Vær oppmerksom på når du bestiller at for denne maskinversjonen må batteriet og den kompatible hurtigladeren bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
eco!efficiency modusBærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designKan bæres tett inntil kroppen for komfortabel transport. Ergonomisk bøyle og bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder.
- Redusert støybelastning selv om natten.
- Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
- To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Et svært effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som tilvalg.
- For de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder.
- Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av forsterket fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Fugemunnstykket kan enkelt oppbevares i maskinhodet.
- Tilbehør oppbevares på en plassbesparende måte og alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Plast laget av resirkulerte materialer
|Lydnivå (dB)
|57
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|223 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 405
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 2 m
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 505 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Gulvmunnstykke med pedal
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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