Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv
Den robuste og ergonomiske T 15/1 Bp Adv batteridrevne tørrstøvsugeren imponerer med sin bærekraft, utmerkede sugekraft og utvalg av tilbehør. Består av 45 % resirkulert materiale¹⁾.
Vår T 15/1 Bp Adv kompakte batteridrevne tørrstøvsuger med et beholdervolum på 15 liter kjennetegnes av sin holdbarhet, omfattende utvalg av tilbehør og førsteklasses pris-ytelse-forhold. Dens holdbarhet og robusthet er også tydelig i chassiset, huset, støtfangeren og store hjul. Støvsugeren imponerer med sine kraftige Kärcher Battery Power+-batterier (36 V), som gir utmerkede rengjøringsresultater. Med bare 57 dB(A) er den så stillegående at den også kan brukes i støyfølsomme områder når som helst. Siden den består av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, er ressursene bevart helt fra starten. T 15/1 Bp Adv har bærehåndtak med foldefunksjon for ergonomisk transport, er manøvrerbar og kan ikke velte. Inkludert i leveringsomfanget er et fugemunnstykke og et møbelmunnstykke, som alltid kan oppbevares innen rekkevidde på støvsugeren. Den kommer også med et omfattende utvalg av tilbehør: sugeslange, antistatisk bend, lett, høydejusterbart teleskopisk sugerør (aluminium), byttbar gulvmunnstykke og parkettmunnstykke. Vær oppmerksom på at batteriet og den tilhørende hurtigladeren må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
eco!efficiency modusBærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig designErgonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder.
- Redusert støybelastning selv om natten.
- Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
- To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Permanent hovedfilterkurv
- Slitesterk, robust og bærekraftig.
- Laget av forsterket fleece.
- Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Maskinhodet tilbyr oppbevaringsplass for sprekkmunnstykket og møbelmunnstykket.
- Tilbehør oppbevares på en plassbesparende måte og alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Plast laget av resirkulerte materialer
|Lydnivå (dB)
|57
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|223 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 405
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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