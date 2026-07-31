Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv

Den robuste og ergonomiske T 15/1 Bp Adv batteridrevne tørrstøvsugeren imponerer med sin bærekraft, utmerkede sugekraft og utvalg av tilbehør. Består av 45 % resirkulert materiale¹⁾.

Vår T 15/1 Bp Adv kompakte batteridrevne tørrstøvsuger med et beholdervolum på 15 liter kjennetegnes av sin holdbarhet, omfattende utvalg av tilbehør og førsteklasses pris-ytelse-forhold. Dens holdbarhet og robusthet er også tydelig i chassiset, huset, støtfangeren og store hjul. Støvsugeren imponerer med sine kraftige Kärcher Battery Power+-batterier (36 V), som gir utmerkede rengjøringsresultater. Med bare 57 dB(A) er den så stillegående at den også kan brukes i støyfølsomme områder når som helst. Siden den består av 45 prosent resirkulert materiale¹⁾, er ressursene bevart helt fra starten. T 15/1 Bp Adv har bærehåndtak med foldefunksjon for ergonomisk transport, er manøvrerbar og kan ikke velte. Inkludert i leveringsomfanget er et fugemunnstykke og et møbelmunnstykke, som alltid kan oppbevares innen rekkevidde på støvsugeren. Den kommer også med et omfattende utvalg av tilbehør: sugeslange, antistatisk bend, lett, høydejusterbart teleskopisk sugerør (aluminium), byttbar gulvmunnstykke og parkettmunnstykke. Vær oppmerksom på at batteriet og den tilhørende hurtigladeren må bestilles separat.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv: Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innhold
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innhold
Produksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv: eco!efficiency modus
eco!efficiency modus
Bærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv: Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen. Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak. Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
  • Ideell for arbeid i støyfølsomme områder.
  • Redusert støybelastning selv om natten.
  • Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Lav vekt.
  • Uanstrengt transport, selv med én hånd.
  • Enkel å bære over trinn og trapper.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
  • Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
  • Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
  • Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
  • To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
  • Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
  • Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Omfattende utvalg av tilbehør
  • Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
  • Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
  • Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Permanent hovedfilterkurv
  • Slitesterk, robust og bærekraftig.
  • Laget av forsterket fleece.
  • Kan vaskes for hånd ved 30 °C og gjenbrukes.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
  • Maskinhodet tilbyr oppbevaringsplass for sprekkmunnstykket og møbelmunnstykket.
  • Tilbehør oppbevares på en plassbesparende måte og alltid lett tilgjengelig.
  • Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Beholderkapasitet (l) 15
Beholdermateriale Plast laget av resirkulerte materialer
Lydnivå (dB) 57
Luftmengde (l/s) 40
Nominell effekt (W) 500
Støvsuger (mBar/kPa) 223 / 22
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Ytelse per batterilading (m²) ca 150 (7,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (/min) eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Ladestrøm (A) 6
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 7,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 10
Mål (L x B x H) (mm) 430 x 255 x 405

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Sugeslange lengde: 2 m
  • Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
  • Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
  • Gulvmunnstykke med pedal
  • Parkettmunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • Fugemunnstykke
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Motorbeskyttelsesfilter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Utstyr

  • eco!efficiency modus
  • Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
  • Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv
Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv

Videoer

Bruksområder
  • Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
  • Harde gulv
  • Teppebelagte gulv
Tilbehør
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