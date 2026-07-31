Batteridrevet støvsuger T 15/1 Bp Adv HEPA
Holdbar, bærekraftig og med høy sugekraft: vår T 15/1 Bp Adv HEPA batteridrevne tørrstøvsuger er laget av 45 % resirkulert materiale¹⁾ og imponerer med sitt svært effektive HEPA 14-filter.
Den robuste og vippsikre T 15/1 Bp Adv HEPA batteridrevne tørrstøvsugeren imponerer med sin utmerkede sugekraft, bærekraft og førsteklasses pris-ytelse-forhold. Takket være HEPA 14-filteret oppfyller det de høyeste sikkerhetsstandardene selv i hygienisk sensitive områder, og de kraftige Kärcher Battery Power+-batteriene (36 V) garanterer utmerkede rengjøringsresultater. Med bare 57 dB(A) er støvsugeren relativt stillegående, så den kan også brukes i støyfølsomme områder. Ressurser er bevart takket være innholdet på 45 prosent resirkulert materiale¹⁾. T 15/1 Bp Adv HEPA har et beholdervolum på 15 liter, og er kompakt og manøvrerbar. Den muliggjør ergonomisk transport nær kroppen og er utstyrt med bærehåndtak med foldefunksjon. Fugemunnstykket og møbelmunnstykket som følger med kan lagres direkte på støvsugeren for enkel tilgang. Leveringsomfanget inkluderer mye tilbehør: sugeslange, antistatisk bend, lett justerbart teleskopisk sugerør (aluminium), byttebar gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, HEPA 14-filter. Batteriet og hurtigladeren må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Bærekraftig og robust: 45 % resirkulert innholdProduksjon: redusert bruk av råvarer og energi. Lavere CO₂-utslipp takket være produksjon fra resirkulert materiale.
Svært effektivt HEPA 14-filterFor de høyeste sikkerhetsstandardene på hygienesensitive steder. Høy filtrerings- og separasjonsgrad: 99,995 %.
eco!efficiency modusBærekraftig takket være redusert energiforbruk. Reduserer volum og støy. Forlenger batteridriftstiden.
Ergonomisk, kompakt og brukervennlig design
- Ergonomisk transport: kan bæres tett inntil kroppen.
- Ergonomisk bend og komfortabelt bærehåndtak.
- Plassbesparende og smart: rask enkel oppbevaring.
Lav driftsstøy på bare 57 dB(A)
- Ideell for arbeid i støyfølsomme områder.
- Redusert støybelastning selv om natten.
- Reduserer risikoer som stress eller hørselsskader.
Fullstendig fleksibilitet med Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Brukervennlig driftskonsept
- To store knapper: av/på-bryter og eco!efficiency-modus.
- Rask og enkel betjening til fots eller for hånd.
- Praktisk parkeringsposisjon for pen oppbevaring.
Lav vekt.
- Uanstrengt transport, selv med én hånd.
- Enkel å bære over trinn og trapper.
Omfattende utvalg av tilbehør
- Gulvmunnstykke, parkettmunnstykke, fugemunnstykke og møbelmunnstykke.
- Høykvalitets filterkurv og filterpose laget av fleece.
- Høydejusterbart, lett teleskopisk sugerør laget av aluminium.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Maskinhodet tilbyr oppbevaringsplass for sprekkmunnstykket og møbelmunnstykket.
- Tilbehør oppbevares på en plassbesparende måte og alltid lett tilgjengelig.
- Sikker og praktisk transport av maskin og tilbehør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Beholderkapasitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Plast laget av resirkulerte materialer
|Lydnivå (dB)
|57
|Luftmengde (l/s)
|40
|Nominell effekt (W)
|500
|Støvsuger (mBar/kPa)
|223 / 22
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 150 (7,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (/min)
|eco!efficiency-modus: / maks. 66 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 22 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 400
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sugeslange lengde: 2 m
- Vinkelrør: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopsugerør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk sugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmunnstykke med pedal
- Parkettmunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Fugemunnstykke
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Motorbeskyttelsesfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Utstyr
- eco!efficiency modus
- Sammenleggbart ergonomisk bærehåndtak
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- Ideell for bruk i hotellsektoren, catering bedrifter, detaljhandel og bygningsrengjøring
- Harde gulv
- Teppebelagte gulv
Tilbehør
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