Batteridrevet teppebørstesuger CV 30/2 Bp

Den første profesjonelle batteridrevne stående teppebørstesugeren for alle typer tepper og harde gulvflater: CV 30/2 Bp. Med automatisk gulvgjenkjenning, lav bakkeklaring og børsterensingsfunksjon.

CV 30/2 Bp, med en tankkapasitet på 3 liter, er den første batteridrevne stående teppebørstesugeren designet for profesjonell rengjøring av alle typer tepper og harde gulvflater. Den er perfekt tilpasset gulvbelegget takket være automatisk gulvgjenkjenning. Den kraftige valsebørsten rengjør grundig tekstilgulvens fibre og gjør dem synlig rette. Den kompakte og manøvrerbare batteridrevne stående teppebørstesugeren kommer enkelt til under senger og annen møbler takket være sin spesielt lave bakkeklaring. Dette gjør den ideell for renholdsansatte innen bygningsrengjøring eller hotellsektoren. En annen fordel er den raske og hygieniske selvrensefunksjonen for valsebørsten. Hår som samles opp av valsebørsten separeres ved hjelp av fotbryteren, og resten blir deretter automatisk støvsugd. Den batteridrevne stående teppebørstesugeren CV 30/2 Bp har et svært brukervennlig design, med en innovativ håndtak: PÅ/AV-bryter, eco!efficiency-modus og LED-display med visning av gjenværende batteritid. Vennligst merk ved bestilling at det kraftige Kärcher Battery Power+ batteriet og den kompatible batteriladeren må bestilles separat. Et svært effektivt HEPA-14 filter er tilgjengelig som et valgfritt tillegg.

Egenskaper og fordeler
Automatisk gulvgjenkjenning
Automatisk tilpasning av rengjøringsytelse til den aktuelle overflaten. Utmerkede rengjøringsresultater på tekstil- og harde gulv.
Valsebørsten har selvrensende funksjon som aktiveres med fotbryter.
Hårene som blir plukket opp av børsten, blir separert og støvsuget. Rask, effektiv rengjøring av valsebørsten uten behov for å fjerne den. Kontaktløs og derfor spesielt hygienisk rengjøring av valsebørsten.
Multifunksjonelt, innovativt håndtak med LED-skjerm.
Med ergonomisk PÅ/AV-bryter. Med eco!efficiency-modus: forlenger batterilevetiden, reduserer driftsstøy. LED-skjerm med praktisk visning av gjenværende batteritid.
Kompakt design med svært lav bakkeklaring
  • Den fleksible, stående teppebørstesugeren kan legges flatt på gulvet.
  • Muliggjør problemfri støvsuging under senger og annet møblement.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattform
  • Kompatibel med alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterier og Battery Power batterier.
  • Batteriet kan raskt byttes over på andre maskiner etter behov.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Støvsuger (mBar/hPa) 187 / 18,7
Luftmengde (l/s) 34
Nominell effekt (W) 420
Lydnivå (dB) 64
Beholderkapasitet (l) 3
Arbeidsbredde (cm) 30
Antall påkrevde batterier (Stk) 1
Ytelse per batterilading (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (/min) eco!efficiency-modus: / maks. 50 (6,0 Ah) Strømmodus: / maks. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-modus: / maks. 67 (7,5 Ah) Strømmodus: / maks. 47 (7,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 6,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 9,4
Mål (L x B x H) (mm) 260 x 310 x 1150

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader ikke inkludert
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • Børstehardhet: Medium-myk
  • Antall børster: 1 Stk
  • Børste farge: svart
  • Avtakbar sugeslange
  • Korrugert sugeslange

Utstyr

  • Filterpose materiale: Fleece
Bruksområder
  • Anbefales på det sterkeste for bruksområder innen bygningsrengjøring og hotellsektoren
  • Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
