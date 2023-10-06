CV 30/2 Bp, med en tankkapasitet på 3 liter, er den første batteridrevne stående teppebørstesugeren designet for profesjonell rengjøring av alle typer tepper og harde gulvflater. Den er perfekt tilpasset gulvbelegget takket være automatisk gulvgjenkjenning. Den kraftige valsebørsten rengjør grundig tekstilgulvens fibre og gjør dem synlig rette. Den kompakte og manøvrerbare batteridrevne stående teppebørstesugeren kommer enkelt til under senger og annen møbler takket være sin spesielt lave bakkeklaring. Dette gjør den ideell for renholdsansatte innen bygningsrengjøring eller hotellsektoren. En annen fordel er den raske og hygieniske selvrensefunksjonen for valsebørsten. Hår som samles opp av valsebørsten separeres ved hjelp av fotbryteren, og resten blir deretter automatisk støvsugd. Den batteridrevne stående teppebørstesugeren CV 30/2 Bp har et svært brukervennlig design, med en innovativ håndtak: PÅ/AV-bryter, eco!efficiency-modus og LED-display med visning av gjenværende batteritid. Vennligst merk ved bestilling at det kraftige Kärcher Battery Power+ batteriet og den kompatible batteriladeren må bestilles separat. Et svært effektivt HEPA-14 filter er tilgjengelig som et valgfritt tillegg.