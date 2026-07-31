Skittenvannspumpe WWP 45
Lensepumpen, WWP 45, har en pumpekapasitet på inntil 45 m³ vann i timen, og den imponerer med en kraftig bensinmotor til bruk på steder uten tilgang på strøm.
Oversvømte kjellere eller dype grøfter er vanlige bruksområder for den mobile lensepumpen, WWP 45, med robust stålrørsramme som er designet for krevende brukmiljøer. Takket være den kraftige bensinmotoren fungerer maskinen helt uavhengig av strømnettet, og den kan pumpe inntil 45 m³ per time (750 liter hvert minutt). Den håndterer også enkelt grovere biter med en diameter på maks. 30 millimeter. Om nødvendig kan pumpen også brukes til andre formål, som for eksempel vanntilførsel innen jordbruk.
Egenskaper og fordeler
Utviklet for krevende brukEn robust stålrørramme gir maskinen god beskyttelse mot skader. Den håndterer også enkelt grovere biter med en størrelse på opptil 30 millimeter.
Veldig kraftigUavbrutt pumping på opptil 100 m For rask pumping av store vannmengder (750 l/min eller 45 m³/t).
Bredt utvalg av bruksområderRask lasting av HD/HDS-trailere eller IB-beholdere. Kan brukes til utpumping av dype utgravinger, underjordiske parkeringsplasser eller gangtunneler.
Meget brukervennlig
- Kraftige bensinmotorer med snorstart og kaldstart, som overholder EUs STAGE V.
- Høy mobilitet og enkel transport takket være kompakt størrelse og lav vekt.
- Alle service-relevante komponenter er lett tilgjengelige.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (m³/t)
|<= 45
|Maksimal løftehøyde (m)
|maks. 7
|Pumpehøyde (m)
|maks. 25
|Maksimal partikkelstørrelse (mm)
|maks. 30
|Driftstype
|Bensin
|Sylinderkapasitet (cm³)
|196
|Motoreffekt (kW/hk)
|5,1 / 6,9
|Beholderkapasitet (l)
|3,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|35,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|40,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|629 x 425 x 445
Scope of supply
- Manuell choke
- Oljepinne
- Oppsugskurv
- Slangeklemme: 3 Stk
- Slangekobling: 2 Stk
Videoer
Bruksområder
- Utpumping av store vannmengder i bygg- og anleggsbransjen, f.eks. oversvømte, dype utgravinger
- Utpumping av store vannmengder i offentlig sektor, f.eks. oversvømte kjellere
- Pumping av store vannmengder i landbruk, f.eks. for vanntilførsel
- Også for rask påfylling av vanntanker, f.eks. HD-trailere
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