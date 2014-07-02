Den profesjonelle møbel- og tepperenseren Puzzi 10/1 fra Kärcher leverer fremragende sugekraft, sikrer hygieniske rengjøringsresultater og sørger for at tekstiloverflater kan tas i bruk raskt igjen. Maskinen sprøyter rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene, og suger deretter opp igjen den oppløste skitten. Dette gjør den perfekt for grundig rengjøring av møbler, tepper og andre tekstiloverflater. Puzzi 10/1 har en robust og kompakt design som sikrer lang levetid og høy kostnadseffektivitet – ideell for renholdsbyråer, hotell- og restaurantbransjen eller for rengjøring av bilinteriør. Lokket på maskinen, møbelmunnstykket og gulvmunnstykket er transparent, slik at du enkelt kan se skittenvannet. Store trykknapper, som kan betjenes med både hånd og fot, øker brukervennligheten. I tillegg leveres maskinen med en integrert kabelkrok og feste for møbelmunnstykket og sugerøret, noe som forenkler oppbevaring og håndtering.