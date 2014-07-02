Møbel- og tepperenser Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 er en tekstilrenser som leveres standard med et 240 mm gulvmunnstykke for tepper og et møbelmunnstykke til spray-/sugepistolen. Dette gjør den ideell for rengjøring av både tepper og møbler.
Den profesjonelle møbel- og tepperenseren Puzzi 10/1 fra Kärcher leverer fremragende sugekraft, sikrer hygieniske rengjøringsresultater og sørger for at tekstiloverflater kan tas i bruk raskt igjen. Maskinen sprøyter rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene, og suger deretter opp igjen den oppløste skitten. Dette gjør den perfekt for grundig rengjøring av møbler, tepper og andre tekstiloverflater. Puzzi 10/1 har en robust og kompakt design som sikrer lang levetid og høy kostnadseffektivitet – ideell for renholdsbyråer, hotell- og restaurantbransjen eller for rengjøring av bilinteriør. Lokket på maskinen, møbelmunnstykket og gulvmunnstykket er transparent, slik at du enkelt kan se skittenvannet. Store trykknapper, som kan betjenes med både hånd og fot, øker brukervennligheten. I tillegg leveres maskinen med en integrert kabelkrok og feste for møbelmunnstykket og sugerøret, noe som forenkler oppbevaring og håndtering.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelsePerfekt fiberdyp rengjøring av tekstiloverflater. Rask tørking betyr at overflater raskt kan brukes igjen takket være den utmerkede oppsugingsytelsen. Enestående rengjøringsresultat med synlig før-/etter effekt.
Profesjonell kvalitet: svært robust og slitesterk.Effektiv pumpe med lang levetid. Kraftig turbin med utmerket sugeevne. Robust design og støtfanger beskytter maskinen mot støt og slag.
Stort utvalg av tilbehørFleksibel sugeleppe for optimal sugevinkel og tørkeresultat 240 mm gulvmunnstykke med integrert spray/sugeslange. Ergonomisk tohåndsgrep for ekstra brukerkomfort.
Praktisk møbeltrekkmunnstykke
- Enkel men grundig rengjøring av møbeltrekk og møbler med stoff.
- Perfekt for rengjøring av bilinteriør.
- 110 millimeter bredt munnstykke for innsetting i spray-/sugepistolen.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
Enkel å betjene takket være to store trykknapper
- Ingen grunn til å bøye seg ned: på/av fotbryter for hurtighet og brukervennlighet.
- Rask 1-trinns metode: kombinert sprøyting og oppsuging i én operasjon.
- 2-trinns metode: Spray på tekstilet og la trekke inn – Sug deretter tørt.
Store bakhjul og fleksible 360° styrehjul
- Enkel manøvrering selv på ujevnt underlag.
- Spesielt manøvrerbar og fleksibel å håndtere ved rengjøring.
Ledningskrok
- For sikker oppbevaring av strømkabelen.
- Praktisk og beskytter kablene
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Integrert oppbevaring for møbelmunnstykket og teppemunnstykke
- Takket være klipsdesignet er møbelmunnstykket alltid innen rekkevidde.
- Integrert holder til gulvmunnstykke i bærehåndtaket.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|20 - 25
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|10 / 9
|Effekt, vifte (W)
|1250
|Effekt, pumpe (W)
|40
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|10,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Møbelmunnstykke
- Rengjøringsmidler: RM 760 tabletter, 2 Stk
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Ledningskrok
- Gulvmunnstykke: 240 mm
- Spray/sugepistol
- D-håndtak for spray/sugerør
- Avtakbar 2-i-1 beholder
- Sprayekstraksjonsrør: 1 Stk
Utstyr
- Integrert tilbehørsoppbevaring for møbeltrekk/fugemunnstykke
- Integrert tilbehørsoppbevaring for gulvmunnstykke
- Munnstykke: Møbelmunnstykke, Blå
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For rengjøring og målrettet flekkfjerning på tepper
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder
- For rengjøring av stoppede møbler og tekstiloverflater i hygienesensitive områder
- For fiberdyp rengjøring av teppelagte områder
