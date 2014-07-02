Møbel- og tepperenser Puzzi 10/2 Adv
Med en 240 mm teppedyse, dosering av skumdemper, egen oppbevaringsplass for rengjøringsmidler og standard tilkobling for PW kraftbørste – Puzzi 10/2 Adv møbel- og tepperenser for høyere arbeidskapasitet.
Den profesjonelle sprøyteekstraksjonsmaskinen Puzzi 10/2 Adv fra Kärcher leverer kraftig sugeeffekt og sikrer grundig, hygienisk rengjøring av tekstilflater, som tørker raskt og blir klare til bruk igjen. Maskinen sprayer rengjøringsvæsken dypt inn i fibrene og suger opp både væske og løst smuss, noe som gjør den ideell til tepper og andre tekstiloverflater. Ved bruk av den valgfri PW kraftbørsten med roterende vals, økes både arbeidskapasiteten og rengjøringseffektiviteten betydelig. Den innebygde skumdemperen hindrer overdreven skumdannelse i skittenvannstanken, spesielt ved skylling av sjampoede tepper. Med sin robuste konstruksjon sikrer Puzzi 10/2 Adv lang levetid og høy kostnadseffektivitet – et perfekt valg for byggrengjøringsfirmaer og hotell- og servicebransjen. Maskinens lokk og gulvdyse er gjennomsiktige, noe som gir god oversikt over skittenvannet under rengjøringsarbeidet. I leveransen inngår en 240 mm teppedyse, tilkobling for PW kraftbørste, oppbevaringsrom for RM-tabletter, ergonomisk bærehåndtak og praktisk kabelkrok.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelse
- Perfekt fiberdyp rengjøring av tekstiloverflater.
- Rask tørking betyr at overflater raskt kan brukes igjen takket være den utmerkede oppsugingsytelsen.
- Enestående rengjøringsresultat med synlig før-/etter effekt.
Profesjonell kvalitet: svært robust og slitesterk.
- Effektiv pumpe med lang levetid.
- Kraftig turbin med utmerket sugeevne.
Stort utvalg av tilbehør
- Fleksibel sugeleppe for optimal sugevinkel og tørkeresultat
- 240 mm gulvmunnstykke med integrert spray/sugeslange.
- Ergonomisk tohåndsgrep for ekstra brukerkomfort.
Integrert tilkobling for PW kraftbørste
- Kraftbørsten gir høyere rengjøringskapasitet.
- Roterende rullebørste for å rette ut teppefibre.
- Dypere rengjøring av tepper og teksilgulv.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
Enkel å betjene takket være to store trykknapper
- Ingen grunn til å bøye seg ned: på/av fotbryter for hurtighet og brukervennlighet.
- Rask 1-trinns metode: kombinert sprøyting og oppsuging i én operasjon.
- 2-trinns metode: Spray på tekstilet og la trekke inn – Sug deretter tørt.
Integrert dosering av skumdemper.
- Perfekt for skylling av shampoobehandlede tepper og tekstilgulv.
- Forhindrer overdreven skumdannelse i skittenvannstanken.
Innebygd oppbevaringsrom for vaskemiddeltabletter.
- Tablettene er alltid tilgjengelige og beskyttet mot fukt.
- Sikker oppbevaring også under transport.
- Muliggjør behovsstyrt dosering.
Ledningskrok
- For sikker oppbevaring av strømkabelen.
- Praktisk og beskytter kablene
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Integrert holder til gulvmunnstykke i bærehåndtaket.
- Enkel og komfortabel å transportere og lagre.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|30 - 45
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Sprøytemengde (l/min)
|2
|Sprøytetrykk (bar)
|2
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|10 / 9
|Effekt, vifte (W)
|1250
|Effekt, pumpe (W)
|80
|Spenning (V)
|220 - 240
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|11,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Uttak for kraftbørste: PW 30/1
- Rengjøringsmidler: RM 760 tabletter, 2 Stk
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Rom til rengjøringsmiddeltabletter
- Ledningskrok
- Gulvmunnstykke: 240 mm
- Spray/sugepistol
- D-håndtak for spray/sugerør
- Avtakbar 2-i-1 beholder
- Sprayekstraksjonsrør: 1 Stk
Utstyr
- Integrert tilbehørsoppbevaring for møbeltrekk/fugemunnstykke
- Munnstykke: Gulvmunnstykke, Gul
Bruksområder
- For fiberdyp rengjøring av teppelagte områder
- For rengjøring og målrettet flekkfjerning på tepper
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder
