Den profesjonelle sprøyteekstraksjonsmaskinen Puzzi 10/2 Adv fra Kärcher leverer kraftig sugeeffekt og sikrer grundig, hygienisk rengjøring av tekstilflater, som tørker raskt og blir klare til bruk igjen. Maskinen sprayer rengjøringsvæsken dypt inn i fibrene og suger opp både væske og løst smuss, noe som gjør den ideell til tepper og andre tekstiloverflater. Ved bruk av den valgfri PW kraftbørsten med roterende vals, økes både arbeidskapasiteten og rengjøringseffektiviteten betydelig. Den innebygde skumdemperen hindrer overdreven skumdannelse i skittenvannstanken, spesielt ved skylling av sjampoede tepper. Med sin robuste konstruksjon sikrer Puzzi 10/2 Adv lang levetid og høy kostnadseffektivitet – et perfekt valg for byggrengjøringsfirmaer og hotell- og servicebransjen. Maskinens lokk og gulvdyse er gjennomsiktige, noe som gir god oversikt over skittenvannet under rengjøringsarbeidet. I leveransen inngår en 240 mm teppedyse, tilkobling for PW kraftbørste, oppbevaringsrom for RM-tabletter, ergonomisk bærehåndtak og praktisk kabelkrok.