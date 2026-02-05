Puzzi 2/1 Bp
Maksimal bevegelsesfrihet ved fjerning av flekker på alle typer tekstiler: bærbar, kraftig 36 V trådløs tekstilrensemaskin, med ergonomisk møbelmunnstykke.
Kärcher Puzzi 2/1 Bp: Robust, slitesterk og kraftig – med trådløs fleksibilitet! Vår batteridrevne Puzzi 2/1 Bp møbel- og tepperenser kombinerer robusthet, lang levetid og kraft med den ultimate trådløse friheten. Denne bærbare, batteridrevne maskinen er perfekt for både flekkfjerning og dypere rengjøring av møbler og tepper. Enten det er ferske eller inntørkede flekker på sofaer, lenestoler, bilseter, tepper eller andre tekstiler, gjør Puzzi 2/1 Bp jobben raskt og effektivt. Takket være den enestående sugeeffekten fjerner den alle flekker på et øyeblikk, og sørger samtidig for rask tørketid. Den kompakte designen, den lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket gjør maskinen enkel å bære og bruke med én hånd. For optimal flekkfjerning sprayes rengjøringsløsningen under trykk dypt inn i tekstilfibrene før den suges opp igjen sammen med løsmøkk. Leveres som standard med: møbelmunnstykke, spray-/sugeslange, separate beholdere for rent og skittent vann, og integrert oppbevaring for tilbehør. Viktig: Vær oppmerksom på at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet og tilhørende hurtiglader må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelseUtmerket rengjøring med en klar "før-og-etter"-effekt. Høyt vakuum for utmerket sugekraft. Ekstremt fint og jevnt spraymønster fra møbelmunnstykket.
Kompakt og mobil designOgså ideell for trange eller vanskelig tilgjengelige steder. Trådløs bevegelsesfrihet og fleksibel bruk. Kan oppbevares hvor som helst takket være det kompakte designet.
Profesjonell kvalitet: spesielt robust og slitesterkEffektiv turbin med en levetid på 1000 timer. Meget robust og slitesterk membranpumpe. Kompakt, ekstra kort og slitesterkt møbelmunnstykke.
Full fleksibilitet: Kärcher 36-volts plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning av gjenværende driftstid på selve batteriet.
- Kraftig batteri er raskt og enkelt å bytte.
Spesielt brukervennlig betjeningskonsept
- Praktisk dreiebryter for å slå på/av.
- Ergonomisk møbelmunnstykke kan betjenes med kun én finger.
- Beholdere kan fylles og tømmes raskt.
Ergonomisk utformet og ekstra kompakt møbelmunnstykke
- Robust design egnet for bruk i trange rom som kjøretøyinteriør.
- Utmerket sprøytemønster med redusert vannforbruk.
- Ergonomisk design med komfortabelt todelt håndtak.
Enkel frakt og transport
- Med ergonomisk bærehåndtak for økt komfort.
- Designet for enhåndsbæring.
- Portabilitet: f.eks. for rengjøring av kjøretøyinteriør eller fritidsboliger.
Avtakbare beholdere
- Det er enkelt å ta av tankene for rent og skittent vann.
- Påfylling av vann går raskt takket være Quick & Easy lukking.
- Skittenvannstanken er enkel å tømme og rengjøre.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Festes ved hjelp av et kraftig gummibånd og krok.
- Ingen risiko for å miste sugeslange og møbelmunnstykke under transport.
- Maskin inkludert tilbehør kan enkelt lagres.
Alternativ: kompatible vaskemidler tilgjengelig
- Fyll beholderen med ferskvann som beskrevet i instruksjonene.
- Utmerket flekkfjerning på møbeltrekk og tekstiler.
- Rengjøringsløsningen og smusset fjernes effektivt ved oppsuging.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|1,7 / 2,9
|Luftmengde (l/s)
|16
|Støvsuger (hPa)
|16
|Sprøytemengde (ml/min)
|350
|Sprøytetrykk (mPa)
|0,16 - 0,22
|Effekt, vifte (W)
|350
|Effekt, pumpe (W)
|4
|Nominell inngangseffekt (W)
|350
|Lydnivå (dB)
|72
|Tilbehørsstørrelse ( )
|DN 30
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (/min)
|Normalmodus: / 46 (7,5 Ah) Normalmodus: / 37 (6,0 Ah)
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sprøyteslange: 1.9 m
- Kort møbelmunnstykke med håndtak
- Ferskvannstank
- Skittenvannstank
- Rengjøringsmidler: RM 764 N, 125 ml
Utstyr
- Transportlås for slange
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Munnstykke: Møbelmunnstykke, Oransje
Videoer
Bruksområder
- Flekkfjerning på møbeltrekk og stoppede møbler
- Målrettet flekkbehandling av tepper
- Flekkfjerning på bilseter med tekstiltrekk
- Rengjøring av alle tekstiloverflater
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.