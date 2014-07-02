Møbel- og tepperenseren, Puzzi 30/4, har et lavt støynivå på bare 66 dB(A) og er dermed den stilleste maskinen i sin klasse, noe som gjør den ideell til rengjøring med lavt støynivå. Denne innovative møbel- og tepperenseren har en 30-liters rentvannstank og et 350 mm gulvmunnstykke, slik at maskinen er ideell for rengjøring av store teppeflater. Maskindesignen legger stor vekt på ergonomi samt tidsbesparende og stressfri rengjøring. EASY-Operation-konseptet og den vertikale stillingen gjør håndteringen mye enklere. Lærekurven er enkel takket være lett forståelige piktogrammer. Skittenvannstanken kan tas av, og håndtaket og formen til tanken er designet for ergonomisk transport. Beholderen er enkel å rengjøre, noe som også gjør den egnet til bruk for å fylle på rentvannstanken. Den korte monteringstiden sparer tid og penger. Tørketiden med denne maskinen er opptil 30 % kortere enn med konkurrerende produkter. Dette er delvis takket være de fleksible sugeleppene som alltid sikrer en optimal sugevinkel. Puzzi 30/4 er enkel å bære, selv når den ligger flatt og har full vanntank. De store trinsehjulene gjør den enkelt å transportere i f.eks. trapper.