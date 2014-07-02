Møbel- og tepperenser Puzzi 30/4
Møbel- og tepperenseren, Puzzi 30/4, er den ergonomiske rengjøringsløsningen for store teppeflater, og rengjør ergonomisk, raskt og fritt for stress.
Møbel- og tepperenseren, Puzzi 30/4, har et lavt støynivå på bare 66 dB(A) og er dermed den stilleste maskinen i sin klasse, noe som gjør den ideell til rengjøring med lavt støynivå. Denne innovative møbel- og tepperenseren har en 30-liters rentvannstank og et 350 mm gulvmunnstykke, slik at maskinen er ideell for rengjøring av store teppeflater. Maskindesignen legger stor vekt på ergonomi samt tidsbesparende og stressfri rengjøring. EASY-Operation-konseptet og den vertikale stillingen gjør håndteringen mye enklere. Lærekurven er enkel takket være lett forståelige piktogrammer. Skittenvannstanken kan tas av, og håndtaket og formen til tanken er designet for ergonomisk transport. Beholderen er enkel å rengjøre, noe som også gjør den egnet til bruk for å fylle på rentvannstanken. Den korte monteringstiden sparer tid og penger. Tørketiden med denne maskinen er opptil 30 % kortere enn med konkurrerende produkter. Dette er delvis takket være de fleksible sugeleppene som alltid sikrer en optimal sugevinkel. Puzzi 30/4 er enkel å bære, selv når den ligger flatt og har full vanntank. De store trinsehjulene gjør den enkelt å transportere i f.eks. trapper.
Egenskaper og fordeler
Strømuttak for PW 30Integrert strømuttak gir fleksibilitet, og mulighet for bruk av PW 30/1 uten ekstra strømforsyning. Strømuttaket beskyttes av et deksel som smekkes igjen automatisk når uttaket ikke er i bruk. PW 30/1 øker arealkapasiteten, rengjør fibrene med en roterende børste og legger alle i én og samme retning.
Avtakbar skittenvannstankFor beskyttelse mot skitt er håndtaket til skittenvannstanken festet på utsiden. Skittenvannstanken er enkel å fjerne og kan brukes til å fylle rentvannstanken. En kort beskrivelse på baksiden av skittenvannstanken forklarer arbeidsprosessen på en lettfattelig måte.
Svært stillegåendePuzzi 30/4 er den roligste maskinen i sin klasse. Det lave støynivået gjør at maskinen kan brukes i støysensitive områder, selv i arbeids-/ åpningstid og på hoteller. Lavt støynivå beskytter bruker og gjør det mulig å arbeide over lengre perioder.
Stor tankkapasitet
- Selv med en vanntank som rommer hele 30 liter, kan Puzzi 30/4 enkelt transporteres liggende på baksiden.
- Integrert fyllingsindikator viser brukeren til enhver tid maskinens rentvannmengde.
- Rentvannfilteret beskytter komponentene, og kan fjernes og rengjøres uten bruk av verktøy.
Brukervennlig EASY-Operation-konsept
- Enkel betjening med dreiebryteren (slå av maskin, spraye, støvsuge, spray-støvsuge).
- Selvforklarende piktogrammer gir hjelp under bruk.
- Enkel tilgjengelig plassering av dreiebryter på toppen av maskinen.
Ergonomisk stående design
- Brukeren kan arbeide på en tidsbesparende måte uten å bli sliten, takket være maskinens gode design.
- Ergonomisk transport takket være tankens spesielle geometri og håndtaket.
Store transporteringshjul
- Puzzi 30/4 er enkel å manøvrere takket være de store hjulene, også når den er helt full.
- Lettroterende hjul med en diameter på 30 cm.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|60 - 75
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Sprøytemengde (l/min)
|3
|Sprøytetrykk (bar)
|4
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|30 / 15
|Effekt, vifte (W)
|1200
|Effekt, pumpe (W)
|70
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lengde på ledning (m)
|15
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Uttak for kraftbørste: PW 30/1
- Sprøyteslange: 4 m
- Gulvmunnstykke: 350 mm
- Spray/sugepistol
- D-håndtak for spray/sugerør
- Sprayekstraksjonsrør: 1 Stk, 700 mm, Rustfritt stål
Utstyr
- Munnstykke: Gulvmunnstykke, Gul
