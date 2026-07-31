Puzzi 8/1 er en robust, slitesterk og effektiv møbel- og tepperenser som renser møbeltrekk og fjerner flekker fra tekstiloverflater med hygienisk rengjøringsresultat og høy effektivitet. Den kompakte maskinen sprayer rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene og fjerner den deretter igjen sammen med løsnet skitt. Den utmerkede oppsugingsytelsen sørger også for rask tørking og gjør at tekstiloverflatene raskt kan brukes igjen – ideelt for de høye kravene til rengjøringspersonell i hotellsektoren eller innen rengjøring av kjøretøy. Det ekstra korte møbelmunnstykket for praktisk, ergonomisk rengjøring av trange områder følger med som standard. Den svært lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket gjør maskinen enkel å frakte med seg. Store trykknapper som kan betjenes for hånd eller fot øker også brukervennligheten. Lokket og håndmunnstykket er gjennomsiktige for bedre oversikt over det skitne vannet.