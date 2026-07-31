Møbel- og tepperenser Puzzi 8/1
Puzzi 8/1 møbel- og tepperenser er en kraftig rengjøringsmaskin for rensing av møbeltrekk og flekkfjerning på tekstiloverflater. Kommer med ergonomisk, ekstra kompakt møbelmunnstykke.
Puzzi 8/1 er en robust, slitesterk og effektiv møbel- og tepperenser som renser møbeltrekk og fjerner flekker fra tekstiloverflater med hygienisk rengjøringsresultat og høy effektivitet. Den kompakte maskinen sprayer rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene og fjerner den deretter igjen sammen med løsnet skitt. Den utmerkede oppsugingsytelsen sørger også for rask tørking og gjør at tekstiloverflatene raskt kan brukes igjen – ideelt for de høye kravene til rengjøringspersonell i hotellsektoren eller innen rengjøring av kjøretøy. Det ekstra korte møbelmunnstykket for praktisk, ergonomisk rengjøring av trange områder følger med som standard. Den svært lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket gjør maskinen enkel å frakte med seg. Store trykknapper som kan betjenes for hånd eller fot øker også brukervennligheten. Lokket og håndmunnstykket er gjennomsiktige for bedre oversikt over det skitne vannet.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelsePerfekt fiberdyp rengjøring av tekstiloverflater. Rask tørking betyr at overflater raskt kan brukes igjen takket være den utmerkede oppsugingsytelsen. Enestående rengjøringsresultat med synlig før-/etter effekt.
Ergonomisk utformet og ekstra kompakt møbelmunnstykkeHåndtak og trykkbrytere kan betjenes med bare én finger. Praktisk knottform tillater forskjellige holdeposisjoner. Rødt munnstykke sikrer effektivt vannforbruk.
Lav vekt og kompakt, robust designUanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn. Designet for lange perioder med uanstrengt bruk. Lang levetid sikrer høy effektivitet.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
- Hurtigstartillustrasjon for enkel betjening.
Enkel å betjene takket være to store trykknapper
- Ingen grunn til å bøye seg ned: på/av fotbryter for hurtighet og brukervennlighet.
- Rask 1-trinns metode: kombinert sprøyting og oppsuging i én operasjon.
- 2-trinns metode: Spray på tekstilet og la trekke inn – Sug deretter tørt.
Store bakhjul og fleksible 360° styrehjul
- Enkel manøvrering selv på ujevnt underlag.
- Spesielt manøvrerbar og fleksibel å håndtere ved rengjøring.
Sammenleggbar kabelkrok
- For sikker oppbevaring av strømkabelen.
- Praktisk og beskytter kablene
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Stor, åpen rentvannstank for enkel påfylling
- Praktisk, trygg og rask påfyll av vann.
- Tydelig og godt synlig indikasjon av maksimumsnivå
- Ingen søl når du drar eller skyver maskinen.
Integrert oppbevaring for møbelmunnstykket
- Takket være klipsdesignet er møbelmunnstykket alltid innen rekkevidde.
- Sikker oppbevaring selv under transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|12 - 18
|Luftmengde (l/s)
|71
|Støvsuger (mBar/kPa)
|270 / 27
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|8 / 7
|Effekt, vifte (W)
|1200
|Effekt, pumpe (W)
|40
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lydnivå (dB)
|71
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Kort møbelmunnstykke med håndtak
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Ledningskrok
- Avtakbar 2-i-1 beholder
Utstyr
- Integrert tilbehørsoppbevaring for møbeltrekk/fugemunnstykke
- Integrert tilbehørsoppbevaring for gulvmunnstykke
- Munnstykke: Møbelmunnstykke, Oransje
Videoer
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For målrettet flekkfjerning på tekstiloverflater
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet møbelrengjøring i hygienisk sensitive områder
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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