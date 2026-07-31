Møbel- og tepperenser Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Puzzi 8/1 Anniversary Edition møbel- og tepperenser i sort er en høyytelsesmaskin for rengjøring av tekstiloverflater. Ideell for rengjøring av møbeltrekk og fjerning av flekker, takket være det ergonomiske møbelmunnstykket.
Puzzi 8/1 Anniversary Edition gir imponerende rengjøringsresultater og fjerner flekker fra tekstiloverflater med høy effektivitet. Den kompakte maskinen sprayer rengjøringsløsningen dypt inn i fibrene og suger deretter opp både løsnet smuss og fuktighet. Den effektive oppsugingen sørger for rask tørketid, slik at overflatene kan brukes igjen på kort tid. Perfekt for profesjonelle rengjøringsoppgaver i hotell- og restaurantbransjen samt ved kjøretøyrengjøring, takler denne kraftige møbel- og tepperenseren de høye kravene i bransjen. Det ekstra korte møbelmunnstykket gjør det enkelt å rengjøre på trange steder, mens den lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket sikrer enkel transport med én hånd. Store trykknapper, som kan betjenes med både hånd og fot, gir ekstra brukervennlighet. Gjennomsiktige lokk og håndmunnstykke gir full kontroll over det skitne vannet under rengjøring. Eksklusivt i jubileumsutgaven: 16 tabletter med RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol følger med.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelse
- Perfekt fiberdyp rengjøring av tekstiloverflater.
- Rask tørking betyr at overflater raskt kan brukes igjen takket være den utmerkede oppsugingsytelsen.
- Enestående rengjøringsresultat med synlig før-/etter effekt.
Ergonomisk utformet og ekstra kompakt møbelmunnstykke
- Håndtak og trykkbrytere kan betjenes med bare én finger.
- Praktisk knottform tillater forskjellige holdeposisjoner.
- Rødt munnstykke sikrer effektivt vannforbruk.
Lav vekt og kompakt, robust design
- Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn.
- Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
- Lang levetid sikrer høy effektivitet.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
- Hurtigstartillustrasjon for enkel betjening.
Enkel å betjene takket være to store trykknapper
- Ingen grunn til å bøye seg ned: på/av fotbryter for hurtighet og brukervennlighet.
- Rask 1-trinns metode: kombinert sprøyting og oppsuging i én operasjon.
- 2-trinns metode: Spray på tekstilet og la trekke inn – Sug deretter tørt.
Store bakhjul og fleksible 360° styrehjul
- Enkel manøvrering selv på ujevnt underlag.
- Spesielt manøvrerbar og fleksibel å håndtere ved rengjøring.
Sammenleggbar kabelkrok
- For sikker oppbevaring av strømkabelen.
- Praktisk og beskytter kablene
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Stor, åpen rentvannstank for enkel påfylling
- Praktisk, trygg og rask påfyll av vann.
- Tydelig og godt synlig indikasjon av maksimumsnivå
- Ingen søl når du drar eller skyver maskinen.
Integrert oppbevaring for møbelmunnstykket
- Takket være klipsdesignet er møbelmunnstykket alltid innen rekkevidde.
- Sikker oppbevaring selv under transport.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|12 - 18
|Luftmengde (l/s)
|71
|Støvsuger (mBar/kPa)
|270 / 27
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|8 / 7
|Effekt, vifte (W)
|1200
|Effekt, pumpe (W)
|40
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lydnivå (dB)
|71
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Farge
|svart
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|12,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Kort møbelmunnstykke med håndtak
- Rengjøringsmidler: RM 760 tabletter, 16 Tabletter
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Ledningskrok
- Avtakbar 2-i-1 beholder
Utstyr
- Integrert tilbehørsoppbevaring for møbeltrekk/fugemunnstykke
- Integrert tilbehørsoppbevaring for gulvmunnstykke
- Munnstykke: Møbelmunnstykke, Oransje
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For målrettet flekkfjerning på tekstiloverflater
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet møbelrengjøring i hygienisk sensitive områder
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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