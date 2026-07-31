Puzzi 8/1 Anniversary Edition gir imponerende rengjøringsresultater og fjerner flekker fra tekstiloverflater med høy effektivitet. Den kompakte maskinen sprayer rengjøringsløsningen dypt inn i fibrene og suger deretter opp både løsnet smuss og fuktighet. Den effektive oppsugingen sørger for rask tørketid, slik at overflatene kan brukes igjen på kort tid. Perfekt for profesjonelle rengjøringsoppgaver i hotell- og restaurantbransjen samt ved kjøretøyrengjøring, takler denne kraftige møbel- og tepperenseren de høye kravene i bransjen. Det ekstra korte møbelmunnstykket gjør det enkelt å rengjøre på trange steder, mens den lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket sikrer enkel transport med én hånd. Store trykknapper, som kan betjenes med både hånd og fot, gir ekstra brukervennlighet. Gjennomsiktige lokk og håndmunnstykke gir full kontroll over det skitne vannet under rengjøring. Eksklusivt i jubileumsutgaven: 16 tabletter med RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol følger med.