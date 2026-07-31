Den profesjonelle møbel- og tepperenseren Puzzi 8/1 Adv leverer effektive og hygieniske rengjøringsresultater. Den gode oppsugingsytelsen gjør at tekstiloverflater raskt kan tas i bruk igjen etter rensing. Rensingen foregår ved å spraye rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene, og suge den opp igjen sammen med løsnet skitt. Det gjør maskinen perfekt for rengjøring av møbeltrekk, tepper og andre tekstiloverflater. Den robuste og kompakte utformingen sikrer lang levetid og dermed høy kostnadseffektivitet. Ideell for bruk i BSC, hotell og overnattingssteder, og for rengjøring av bilinteriør. Lokket, møbelmunnstykket og gulvmunnstykket er gjennomsiktig for å gi bedre oversikt over det skitne vannet. Et inspeksjonsvindu på håndtaket øker overvåkingsmuligheten ytterligere. Den lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket gjør maskinen enkel å frakte med seg. Store trykknapper som kan betjenes for hånd eller fot øker også brukervennligheten.