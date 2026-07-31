Møbel- og tepperenser Puzzi 8/1 C Adv med gulvmunnstykke
Puzzi 8/1 Adv møbel- og tepperenser kommer med 240 mm teppemunnstykke og kompakt møbelmunnstykke som standard. Det gjør den godt egnet for rask og grundig rengjøring av møbeltrekk og teppelagte områder.
Den profesjonelle møbel- og tepperenseren Puzzi 8/1 Adv leverer effektive og hygieniske rengjøringsresultater. Den gode oppsugingsytelsen gjør at tekstiloverflater raskt kan tas i bruk igjen etter rensing. Rensingen foregår ved å spraye rengjøringsløsningen dypt inn i tekstilfibrene, og suge den opp igjen sammen med løsnet skitt. Det gjør maskinen perfekt for rengjøring av møbeltrekk, tepper og andre tekstiloverflater. Den robuste og kompakte utformingen sikrer lang levetid og dermed høy kostnadseffektivitet. Ideell for bruk i BSC, hotell og overnattingssteder, og for rengjøring av bilinteriør. Lokket, møbelmunnstykket og gulvmunnstykket er gjennomsiktig for å gi bedre oversikt over det skitne vannet. Et inspeksjonsvindu på håndtaket øker overvåkingsmuligheten ytterligere. Den lave vekten og det ergonomiske bærehåndtaket gjør maskinen enkel å frakte med seg. Store trykknapper som kan betjenes for hånd eller fot øker også brukervennligheten.
Egenskaper og fordeler
Enestående rengjøringsytelsePerfekt fiberdyp rengjøring av tekstiloverflater. Rask tørking betyr at overflater raskt kan brukes igjen takket være den utmerkede oppsugingsytelsen. Enestående rengjøringsresultat med synlig før-/etter effekt.
Ergonomisk utformet og ekstra kompakt møbelmunnstykkeHåndtak og trykkbrytere kan betjenes med bare én finger. Praktisk knottform tillater forskjellige holdeposisjoner. Rødt munnstykke sikrer effektivt vannforbruk.
Stort utvalg av tilbehørFleksibel sugeleppe for optimal sugevinkel og tørkeresultat 240 mm gulvmunnstykke med integrert spray/sugeslange. Ergonomisk tohåndsgrep for ekstra brukerkomfort.
Lav vekt og kompakt, robust design
- Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn.
- Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
- Lang levetid sikrer høy effektivitet.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
- Hurtigstartillustrasjon for enkel betjening.
Enkel å betjene takket være to store trykknapper
- Ingen grunn til å bøye seg ned: på/av fotbryter for hurtighet og brukervennlighet.
- Rask 1-trinns metode: kombinert sprøyting og oppsuging i én operasjon.
- 2-trinns metode: Spray på tekstilet og la trekke inn – Sug deretter tørt.
Store bakhjul og fleksible 360° styrehjul
- Enkel manøvrering selv på ujevnt underlag.
- Spesielt manøvrerbar og fleksibel å håndtere ved rengjøring.
Sammenleggbar kabelkrok
- For sikker oppbevaring av strømkabelen.
- Praktisk og beskytter kablene
- Enheten kan enkelt og praktisk transporteres og stues bort.
Stor, åpen rentvannstank for enkel påfylling
- Praktisk, trygg og rask påfyll av vann.
- Tydelig og godt synlig indikasjon av maksimumsnivå
- Ingen søl når du drar eller skyver maskinen.
Integrert oppbevaring for møbelmunnstykket og teppemunnstykke
- Takket være klipsdesignet er møbelmunnstykket alltid innen rekkevidde.
- Integrert holder til gulvmunnstykke i bærehåndtaket.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|12 - 18
|Luftmengde (l/s)
|71
|Støvsuger (mBar/kPa)
|270 / 27
|Sprøytemengde (l/min)
|1
|Sprøytetrykk (bar)
|1
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|8 / 7
|Effekt, vifte (W)
|1200
|Effekt, pumpe (W)
|40
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|8,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|14
|Mål (L x B x H) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Kort møbelmunnstykke med håndtak
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Ledningskrok
- Gulvmunnstykke: 240 mm
- Spray/sugepistol
- D-håndtak for spray/sugerør
- Avtakbar 2-i-1 beholder
- Sprayekstraksjonsrør: 1 Stk
Utstyr
- Integrert tilbehørsoppbevaring for møbeltrekk/fugemunnstykke
- Integrert tilbehørsoppbevaring for gulvmunnstykke
Videoer
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For rengjøring og målrettet flekkfjerning på tepper
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder
- For rengjøring av stoppede møbler og tekstiloverflater i hygienesensitive områder
- For fiberdyp rengjøring av teppelagte områder
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