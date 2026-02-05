Puzzi 9/1 Bp
Den batteridrevene og robuste møbel- og tepperenseren Puzzi 9/1 Bp gir maksimal fleksibilitet ved dyprengjøring av tekstiler. Blant annet følger det med et ergonomisk, kort møbelmunnstykke.
Den eneste i sitt slag i verden, med robust slitestyrke og trådløs fleksibilitet: Vår Puzzi 9/1 Bp trådløse tekstilrenser. Som den eneste batteridrevne profesjonelle møbel- og tepperenseren på markedet, imponerer Puzzi 9/1 Bp med sin eksepsjonelle ytelse og maksimale bevegelsesfrihet ved rengjøring av møbel3kk og tekstilområder i enhver bransje, enten det er hotell og restauranter, busser og tog, bilutleie, bilservice eller bygningsrengjøring. Til tross for kraften er denne Puzzien ekstremt stillegående, noe som gjør den ideell for bruk i offentlige områder: pluss det ergonomisk utformede håndtaket gjør at den lett kan bæres rundt med én hånd. For best fiberdyp rengjøringsresultat settes rengjøringsløsningen under trykk og sprayes dypt inn i tekstilfibrene, og suges deretter opp igjen sammen med løsnet skitt. Leveres som standard: Ekstra kort møbelmunnstykke, sprayvakuumslange, 2-i-1 beholder for ferskvann og skittent vann, integrert tilbehørsoppbevaring og mye mer. Når du bestiller denne maskinversjonen, vær oppmerksom på at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteriet og den tilhørende hurtigladeren må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Kraftig 36 V Kärcher Battery Power+ batteriTrådløs bevegelsesfrihet LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformen.
Slitesterk, robust maskindesignLang levetid sikrer høy effektivitet. Robust og slitesterk membranpumpe. To store knapper som betjenes for hånd eller fot for enkelhets skyld.
Ergonomisk utformet og ekstra kompakt møbelmunnstykkeIdeell for bruk på trange steder (f.eks. kjøretøyinteriør). Ergonomisk design. Behagelig håndtak
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
- Hurtigstartillustrasjon for Puzzi 9/1 Bp, for økt brukersikkerhet.
Ergonomisk håndtak
- Praktisk enhåndstransport.
- Praktisk velbalansert maskin.
- Sugeslangeholder integrert i bærehåndtak for sikker og praktisk transport.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Alt tilbehør kan plasseres praktisk på enheten slik at det alltid er lett tilgjengelig.
- isk, innebygd oppbevaringsrom for rengjøringstabletter.
- Sikker oppbevaring selv under transportering.
Lav vekt.
- Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn.
- Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
- Lett maskin på innstegsnivå.
Stillegående
- Egner seg til og med for rengjøring i støyfølsomme områder og om natten.
- Øker brukerkomforten.
- Veldig stillegående maskin for innstegssegmentet.
2-i-1 komfortsystem med integrert spray- og sugeslange
- Rengjøringsmiddelet sprayes dypt inn i fibrene under trykk.
- Grundig oppsuging av rengjøringsmiddelet og inngrodd smuss.
- Hurtigtørkende.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Arealytelse (m²/t)
|12 - 18
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|9 / 7
|Luftmengde (l/s)
|57
|Støvsuger (hPa)
|15
|Sprøytemengde (l/min)
|0,5
|Sprøytetrykk (mPa)
|0,16 - 0,22
|Effekt, vifte (W)
|550
|Effekt, pumpe (W)
|4
|Nominell inngangseffekt (W)
|575
|Lydnivå (dB)
|70
|Tilbehørsstørrelse ( )
|DN 32
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Motorbeskyttelsesfilter
- Vannfilter
- Kort møbelmunnstykke med håndtak
- Rom til rengjøringsmiddeltabletter
- Avtakbar 2-i-1 beholder
- Rengjøringsmidler: RM 760 tabletter, 2 Tabletter
Utstyr
- Transportlås for slange
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For rengjøring og målrettet flekkfjerning på tepper
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.