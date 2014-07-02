Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 10/2
Kraftbørsten, PW 30/1, er en tilleggsbørste for møbel- og tepperenseren vår, Puzzi 10/2. Den roterende valsebørsten intensiverer rengjøringseffekten og øker arealkapasiteten med opptil 35 prosent.
Enkel håndtering og imponerende effektivitet: Kraftbørsten, PW 30/1, er en tilleggsbørste til møble- og tepperenseren vår, Puzzi 10/2. Settes raskt på i stedet for gulvmunnstykket, og sørger for enda bedre og raskere rengjøringsresultater med høy effektivitet. I ett enkelt trinn sprayes rengjøringsløsningen på teppet, børstes inn med den roterende valsebørsten for så å suges opp. På den ene siden kan rengjøringsproduktiviteten til møbel- og tepperenseren økes betydelig, men arealkapasiteten kan også økes med opptil 35 prosent.
Egenskaper og fordeler
Roterende børsterFor å intensivere rengjøringsprosessen og justere teppefibrene.
Forbedret rengjøringsytelseØkning i arealkapasiteten med opptil 35 prosent.
Gjennomsiktig inspeksjonsvinduInspeksjonsvindu ved vaskehodet for kontinuerlig overvåkning av retursug.
Enkel å bruke
- Raskt og hurtig påsetting av utstyr i bytte med gulvmunnstykket.
- Roteringen av valsebørsten gjør det mulig å arbeide med PW 30/1.
- Enkel start med vippebryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|40 - 55
|Effekt, børste (W)
|60
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lengde på ledning (m)
|4
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 260 x 835
Bruksområder
- Teppebelagte gulv
