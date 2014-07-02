Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 10/2

Kraftbørsten, PW 30/1, er en tilleggsbørste for møbel- og tepperenseren vår, Puzzi 10/2. Den roterende valsebørsten intensiverer rengjøringseffekten og øker arealkapasiteten med opptil 35 prosent.

Enkel håndtering og imponerende effektivitet: Kraftbørsten, PW 30/1, er en tilleggsbørste til møble- og tepperenseren vår, Puzzi 10/2. Settes raskt på i stedet for gulvmunnstykket, og sørger for enda bedre og raskere rengjøringsresultater med høy effektivitet. I ett enkelt trinn sprayes rengjøringsløsningen på teppet, børstes inn med den roterende valsebørsten for så å suges opp. På den ene siden kan rengjøringsproduktiviteten til møbel- og tepperenseren økes betydelig, men arealkapasiteten kan også økes med opptil 35 prosent.

Egenskaper og fordeler
Roterende børster
For å intensivere rengjøringsprosessen og justere teppefibrene.
Forbedret rengjøringsytelse
Økning i arealkapasiteten med opptil 35 prosent.
Gjennomsiktig inspeksjonsvindu
Inspeksjonsvindu ved vaskehodet for kontinuerlig overvåkning av retursug.
Enkel å bruke
  • Raskt og hurtig påsetting av utstyr i bytte med gulvmunnstykket.
  • Roteringen av valsebørsten gjør det mulig å arbeide med PW 30/1.
  • Enkel start med vippebryter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. flatekapasitet (m²/t) 40 - 55
Effekt, børste (W) 60
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Lengde på ledning (m) 4
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 5,7
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 260 x 835

Bruksområder
  • Teppebelagte gulv
