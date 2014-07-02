Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 30/4

Kraftbørsten PW 30/1, med roterende valsebørste øker effektiviteten til møbel- og tepperenseren, Puzzi 30/4, med opptil 35 % og gir forbedrede rengjøringsresultater.

Raskere, dypere, bedre: Rask å sette på i stedet for gulvmunnstykket, og klar til bruk med én gang. Kraftbørsten, PW 30/1, for møbel- og tepperenseren vår, Puzzi 30/4, forbedrer den generelle rengjøringsprosessen og øker arealkapasiteten med opptil 35 prosent. Den intelligente designen gjør at rengjøringsløsningen kan sprayes og børstes inn med valsebørsten hvorpå skitten suges opp – alt i ett trinn!

Egenskaper og fordeler
Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 30/4: Roterende børster
Roterende børster
For å intensivere rengjøringsprosessen og justere teppefibrene.
Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 30/4: Forbedret rengjøringsytelse
Forbedret rengjøringsytelse
Økning i arealkapasiteten med opptil 35 prosent.
Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 30/4: Gjennomsiktig skueglass
Gjennomsiktig skueglass
Inspeksjonsvindu ved vaskehodet for kontinuerlig overvåkning av retursug.
Enkel å bruke
  • Raskt og hurtig påsetting av utstyr i bytte med gulvmunnstykket.
  • Roterende børster intensiverer dyprengjøringsprosessen og gir optimale resultater.
  • Enkel start med vippebryter.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. flatekapasitet (m²/t) 70 - 110
Effekt, børste (W) 60
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Lengde på ledning (m) 7
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 5,9
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 260 x 835
Rengjøringsmidler
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