Møbel- og tepperenser PW 30/1 til Puzzi 30/4
Kraftbørsten PW 30/1, med roterende valsebørste øker effektiviteten til møbel- og tepperenseren, Puzzi 30/4, med opptil 35 % og gir forbedrede rengjøringsresultater.
Raskere, dypere, bedre: Rask å sette på i stedet for gulvmunnstykket, og klar til bruk med én gang. Kraftbørsten, PW 30/1, for møbel- og tepperenseren vår, Puzzi 30/4, forbedrer den generelle rengjøringsprosessen og øker arealkapasiteten med opptil 35 prosent. Den intelligente designen gjør at rengjøringsløsningen kan sprayes og børstes inn med valsebørsten hvorpå skitten suges opp – alt i ett trinn!
Egenskaper og fordeler
Roterende børsterFor å intensivere rengjøringsprosessen og justere teppefibrene.
Forbedret rengjøringsytelseØkning i arealkapasiteten med opptil 35 prosent.
Gjennomsiktig skueglassInspeksjonsvindu ved vaskehodet for kontinuerlig overvåkning av retursug.
Enkel å bruke
- Raskt og hurtig påsetting av utstyr i bytte med gulvmunnstykket.
- Roterende børster intensiverer dyprengjøringsprosessen og gir optimale resultater.
- Enkel start med vippebryter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|70 - 110
|Effekt, børste (W)
|60
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lengde på ledning (m)
|7
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 260 x 835
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