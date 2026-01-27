Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact
NT 30/1 Tact våt- og tørrsuger kommer med innovativt Tact filterrengjøringssystem og 30 liters beholder, støtfanger og metallruller.
Kärcher NT 30/1 Tact våt- og tørrsuger en universell maskin for profesjonelle operatører fra ulike bransjer. Den er ideell for rask og effektiv rengjøring av bl.a. maskiner, kjøretøy, verksteder og byggeplasser. Maskinen har et Tact-filterrengjøringssystem og et flatplissfilter for støvfri fjerning av store menger støv over lange arbeidsintervaller. Smuss og væsker lagres i beholderen på 30 liter. Maskinen leveres komplett med nyutviklet og forbedret tilbehør som kan lagres enkelt på maskinen.
Egenskaper og fordeler
Robust container med støtfangere og metallrullerRobuste metallruller sikrer god manøvrerbarhet og ubegrenset mobilitet på byggeplasser Den robuste beholderen beskytter maskinen mot støt og slag.
Fleksibel slange og strømledningMuliggjør sikker festing av slanger av forskjellige lengder og diametre. Strømledningen er alltid lagret trygt for transport.
Avtagbart filterhusMed avtagbart filterhus er fjerning og bytte av filter støvfritt. Det er umulig å sette det platte plisserte filteret feil.
Sentral rotasjonsbryter
- Praktisk bytte via sentral rotasjonsbryter.
Tact automatisk filterrensesystem
- For gjennomgående høy sugekraft og filterkapasitet.
- Automatisk filterrengjøring med kraftige luftstøt.
- Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/hPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|17,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 2.5 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Klargjort for antistatisk system
- Filterrensing: Tact automatisk filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: II
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.