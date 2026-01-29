Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te

NT 30/1 Tact Te er håndverkernes favoritt og kommer med strømuttak (automatisk av/på bryter) og Tact filterrengjøring for avbrutt arbeid.

Daglig, tøft arbeid på byggeplasser og i verksteder stiller høye krav til både håndverkere og utstyr. Vår NT 30/1 Tact Te våt- og tørrstøvsuger oppfyller disse kravene med 30 L tank, robuste metallhjul og støtfanger, samt det velprøvde Tact filterrengjøringssystemet som sikrer uavbrutt suging av store mengder svevestøv. Det fukt- og råtebestandige PES flatfilteret bidrar også til et støvfritt arbeidsmiljø. Maskinen er brukervennlig og har enkle valg av sugeinnstillinger takket være vribryter og trillløs hastighetskontroll. Maskinen leveres med tilbehør som lagres på maskinen. Te-versjonene er utstyrt med strømuttak og automatisk av-/ på funksjon som forenkler arbeid med el-verktøy. Maskinen er klargjort med antistatisk system som standard (Jordet strømledning). Merk: Maskinen leveres med vanlig sugeslange og bend. Antistatisk slange og bend kan kjøpes som tilleggsutstyr for full antistatisk funksjon, alternativt kan du velge en våt- og tørrstøvsuger som har dette i leveransen.

Egenskaper og fordeler
Tact automatisk filterrengjøringssystem
For gjennomgående høy sugekraft og filterkapasitet. Automatisk filterrengjøring med kraftige luftstøt. Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Verktøyinnpakning med falsk luftventil og gummilegg
Muliggjør støvfri boring, saging eller sliping ved hjelp av elektroverktøy. Leveres med gummifeste og falsk luftroterende ring. Roterende ring for justering av sugekraften.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren. Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen. Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Praktisk, lateral lagringsmulighet for spaltedyser og verktøyhylse
  • Den integrerte lagringen sikrer at alt tilbehør blir godt oppvevart.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s) 74
Støvsuger (mBar/hPa) 273 / 27,3
Beholderkapasitet (l) 30
Beholdermateriale Plast
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1380
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Lengde på ledning (m) 7,5
Lydnivå (dB) 69
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 13,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 18
Mål (L x B x H) (mm) 560 x 370 x 580

Scope of supply

  • Sugeslange lengde: 4 m
  • Vinkelrør: Plast
  • Antall sugesrør: 2 Stk
  • Sugesrør lengde: 550 mm
  • Sugesrør materiale: Rustfritt stål
  • Antall filterposer: 1 Stk
  • Filterpose materiale: Fleece
  • Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
  • Fugemunnstykke
  • Kobling for elektrovektøy
  • Flatfilter: PES med PTFE-belegg

Utstyr

  • Automatisk stopp ved maks nivå
  • Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
  • Klargjort for antistatisk system
  • Filterrensing: Tact automatisk filterrensesystem
  • Solid støtfanger
  • Beskyttelsesklasse: L
  • Hjul med brems
Videoer

Bruksområder
  • Egnet for våt- og tørrsuging
Tilbehør
