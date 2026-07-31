Våt- og tørrstøvsuger NT 30/1 Tact Te Adv L
Håndverkerens favoritt blant våt- og tørrstøvsugere: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L med strømuttak på maskinen (automatisk av- og på-funksjon) og Tact filterrengjøring for uavbrutt arbeid.
Tøft, daglig arbeid på byggeplasser og i verksteder stiller høye krav til håndverkere og utstyr. Vår NT 30/1 Tact Te Adv L våt- og tørrstøvsuger oppfyller disse kravene. Med sin robuste 30-liters beholder med robuste metallhjul og støtfangere, samt det velprøvde Tact filterrengjøringssystemet, garanterer denne kompakte finstøveksperten uavbrutt suging av store mengder fint støv under vanskelige forhold. Et fuktbestandig PES-flatefilter bidrar også til et støvfritt arbeidsmiljø. Håndverkere og andre brukere setter pris på brukervennligheten og det enkle valget av sugeprogram via en dreiebryter, samt den trinnløse hastighetskontrollen. Maskinen leveres med betydelig forbedret tilbehør, som praktisk kan oppbevares i den innebygde sugeslangen og tilbehørsoppbevaringen. Strømuttaket på maskinen med automatisk av-/på-funksjon gjør det enklere å arbeide med elektroverktøy. Arbeid med elektroverktøy gjøres enklere takket være strømuttaket med automatisk av-/på-bryter.
Egenskaper og fordeler
Tact automatisk filterrengjøringssystem
- For gjennomgående høy sugekraft og filterkapasitet.
- Automatisk filterrengjøring med kraftige luftstøt.
- Tidsbesparende design og lengre filterlevetid.
Verktøyinnpakning med falsk luftventil og gummilegg
- Verktøyhylsen sikrer optimal tilkobling til verktøyet.
- Sugekraften kan reguleres via den roterende ringen.
Strømuttak for el-verktøy med automatisk bryter for start og stopp
- Elektroverktøy kobles enkelt til støvsugeren.
- Enkel betjening takket være den automatiske av/på-funksjonen.
- Energieffektiv: Støvsugeren slår seg av automatisk.
Praktisk, lateral lagringsmulighet for spaltedyser og verktøyhylse
- Den integrerte lagringen sikrer at alt tilbehør blir godt oppvevart.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|74
|Støvsuger (mBar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholderkapasitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plast
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1380
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Lydnivå (dB)
|69
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|13,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|18,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Antall filterposer: 1 Stk
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Kobling for elektrovektøy
- Flatfilter: PES med PTFE-belegg
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
- Antistatisk system
- Filterrensing: Tact automatisk filterrensesystem
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
Videoer
Bruksområder
- Egnet for våt- og tørrsuging
- Også ideell for butikkarbeidere
Tilbehør
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